Segunda victoria del San Fernando, esta vez en La Barca (0-3)

Suma y sigue. El CD San Fernando 1940, tal y como se esperaba, lidera el grupo 2 de Tercera Andaluza tras su victoria, por cero goles a tres, ante el Federico Mayo que se hizo de rogar hasta el minuto 60 cuando, de nuevo, Pedro Carrión abrió el marcador.

El partido resultó tremendamente igualado en la primera parte, y si los de Jaime Bugatto comenzaron dominando y teniendo oportunidades de sobra para abrir el marcador, en la segunda fase del primer periodo las cosas se igualaron bastante e incluso el equipo jerezano maniató al cuadro azulino.

Tras el tanto de Pedro Carrión las cosas fueron mucho más fáciles para los de La Isla que aumentaron su tanteo en el minuto 63, con un gol de Olmedo tras una gran jugada de Chust y terminaron cerrando el partido en el minuto 84, con un nuevo tanto de Olmedo que conseguía doblete en un partido donde asistieron alrededor de 500 seguidores azulinos para animar a su equipo desde las gradas del estadio Andrés Chacón en La Barca de la Florida, donde se disputó el encuentro que estuvo acompañado, en muchos momentos, por un aguacero que dificultó el juego del equipo de Jaime Bugatto.

Con dos victorias en dos partidos, los de La Isla se alzan a lo más alto de la clasificación de una temporada que tiene que servir solamente de paso para el gran proyecto realizado por Monchi, que estuvo en el palco en su primer partido como presidente de la escuadra visitante.

Ficha técnica

Federico Mayo (0): Aarón, Adrián, Omar, Borja, Famakan, Luis, Javi Nieto, Gagny, Rosado, Cristian y Dani Neira. Banquillo: Adán, Cristian, José Manuel y Peralta.

CD San Fernando (3): Rafa, Mario (Freire 76′), Juanje, Nano, Montero, Dieguito, Trabazo, Chust, Miguelito (Olmedo, 58′), Unai (Jiménez, 53′) y Carrión (Alfred, 74′).

Goles: 0-1 (62') Pedro Carrión. 0-2 (66') Olmedo. 0-3 (83') Olmedo.

Árbitro: Artacho Marín. Amonestó a los locales Famakan, Gagny, Adán, Adrián, Aarón y Javier, y al azulino Trabazo.

Incidencias: Municipal Andrés Chacón, en La Barca de la Florida. Más de 500 azulinos desplazados a esta segunda jornada del grupo 2 de Tercera Andaluza.