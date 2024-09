El San Fernando tropieza en casa con la dura realidad de la Segunda Federación (0-0)

San Fernando/Lo que se vio en el duelo entre el San Fernando y el Águilas el domingo 8 de septiembre no es más que un partido de Segunda RFEF. Este será el prototipo de la temporada y los de Antonio Iriondo se dieron de bruces con lo que será la categoría. Una categoría dura, con equipos complicados, donde se tendrá que trabajar al doscientos por cien para conseguir la victoria donde, si el trencilla de turno lo permite, habrá excesiva dureza y en la que, si no eres más listo, más eficaz, más pillo y mejor, que tu rival no podrás pasar en la vida del resultado cosechado, un empate a cero.

Y es que en esta ‘nueva’ categoría en la que milita el San Fernando se premiará, sin duda alguna, mucho más la efectividad, el golpear al rival con un gol, antes que el exquisito toque de balón, el dominio del encuentro y el perderse en pases que no llevan a ningún lado.

Con ello, y la permisibilidad del que tiene que administrar justicia, el Águilas se llevó un punto del estadio azulino, un estadio que esperaba con impaciencia a los suyos, pero que sentenció que los suyos tienen que dar algo más para lograr mantener intactas las ilusiones de una gran temporada.

Y eso que a modo de resumen los isleños merecieron, sobre todo en la segunda mitad, el haberse puesto por delante en el marcador porque la insistencia de los isleños fue patente, pero tardó en demasía en hacerse con el partido, en disparar a puerta, situación que no ocurrió hasta el minuto 70 de juego, y en romper con algo que hiciese más grande la posesión del esférico.

Sin embargo, el Águilas, un equipo curtido en mil batallas fue el primero que puso en apuros a los de Iriondo. Y fue en el minuto 2 cuando Vidal no midió bien un pase atrás y permitió a Kensly Vázquez plantarse en solitario ante Ángel de la Calzada que resolvió con acierto la situación.

Continuaban dubitativos los isleños y su rival, por el contrario buscaba, con verticalidad, el tanto de la desigualada y en el 12 contaron con su segunda oportunidad en un centro de Blas Alonso y un remate de Javi Castedo que se fue fuera por poco.

En el 24 pudo llegar una de las jugadas clave del partido cuando Tropi derribó claramente a Julio Iglesias dentro del área. Absolutamente todos, menos el colegiado, vieron la pena máxima que no fue señalizada. Fue el momento donde los isleños le cogieron el pulso al choque y ofrecieron su mejor versión, eso sí sin apenas profundidad ni jugadas de peligro que reseñar.

La primera parte terminó con otra gran intervención del guardametas azulino, que desvió con la punta de los dedos un remate abajo que tenía claros síntomas de gol y con la expectativa concluyo una primera mitad de incertidumbre.

En la segunda las cosas parecieron cambiar las cosas ya que los azulinos parecieron tener muchas más hambres de gol, aunque el primer disparo con peligro llegó en el 64’ por mediación de Vidal. Ya por entonces el cuadro murciano se encontraba con diez en el campo por la expulsión de Nando García con roja directa.

Lo intentó Julio Iglesias en el 66’, Juampa Barros en el 70’ y Rubén Enrí tras una asistencia de cabeza de Álex Macías, pero la pólvora estaba mojada. Los instantes finales y el tiempo de descuento fue acoso y derribo de los azulinos, sin fructificar en sus acciones. Uno de las más claras fue en el 89, cuando Manny se fabricó una jugada cuyo disparo final fue arrebatado por el debutante Manuel Martínez.

En el 96 llegó otra clara pena máxima no pitada, es que se saldo con una patada en la cara sobre el propio Manny del veterano Morillas, pero de nuevo el colegiado ceutí se hizo el ‘sueco’ y la igualada imperó en un debut de los isleños ante sus aficionados donde se dejó a las claras que, para ganar en esta categoría, hace falta algo más que tener el balón.

FICHA TÉCNICA

San Fernando CD: De la Calzada, Kike Ríos (Álex Macías, 58’), Cortijo, Germán, Kike Carrasco, Manny, Dani García, Vidal (Yerai Dávila, 66’), Juampa Barros, Julio Iglesias y Rubén Enrí (Manel Martínez, 80’).

Águilas CF: Iván Buigues, Blas Alonso (Aitor Hidalgo, 77’), Héctor Martínez (Morillas, 83’), Tropi, Pelón, Joel, Javi Castedo, Ebuka, Mario Abenza, Kensly Vázquez (Dario Hidalgo, 74’) e Isi Ros (Nando García, 46’).

Árbitro: Pozo Fernández (ceutí). Rematadamente mal. Dejo de señalizar dos claros penalties sobre el San Fernando, uno en la primera mitad (24’) y otro en el descuento (96’). Mostró cartulinas amarillas a los locales; Julio Iglesias (26’), Álex Macías (85’), Juampa Barros (93’), Kike Carrasco (96’) y al segundo entrenador del equipo azulino Iván Guerrero (21’), mientras que por parte del equipo visitante la vieron; Tropi (18’), Isi Ros (38’) y Pelón (55’). Expulsó con roja directa a Nando García (59’).

Incidencias: 2.511 espectadores según anunció el club en el Iberoamericano de Bahía Sur que presentó un terreno de juego en buenas condiciones. Antes del comienzo del choque se guardó un minuto de silencio por los aficionados azulinos fallecidos en el pasado curso.