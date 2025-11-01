San Fernando-Sanlúcar, el liderato en juego en Bahía Sur

El CD San Fernando 1940 y el CD Sanlúcar se ven las caras este domingo (18:00 horas) en el Iberoamericano de Bahía Sur. El partido tiene su morbo porque el conjunto de Sanlúcar de Barrameda se hizo con el liderato la pasada jornada con motivo del aplazamiento del partido del conjunto isleño. Por lo tanto esa primera posición puede volver esta tarde a manos azulinas.

Las primeras semanas de competición han ido mostrando la capacidad de los rivales del San Fernando, y la realidad es que el Sanlúcar tiene sobre sus cimientos un proyecto serio que busca el salto de categoría a Segunda Andaluza.

Jaime Bugatto ha advertido a sus pupilos de las características de este enemigo y de su disciplina y capacidad defensiva, ya que ha encajado dos goles en seis partidos; uno más que el San Fernando en cinco.

El apoyo está garantizado en las gradas del feudo azulino, más aún esta jornada sabiendo que el camino al liderato y al ascenso directo puede quedar más despejado sin no vuelan puntos del verde isleño.

Tras el aplazamiento del Rivera-San Fernando, la semana de trabajo ha sido intensa en los azulinos por las ganas que tienen todos los jugadores por estar en el once.