El San Fernando pasa de forma aplastante por encima del Federico Mayo (15-0)

El CD San Fernando dio buena cuenta del partido ante el colista al que endosó 15 goles en un partido que no tuvo más historia que la tremenda superioridad de los de Jaime Bugatto, que siguen contando sus encuentros por victorias y por goleadas en su paseo por el grupo 2 de Tercera Andaluza.

Con este resultado, los isleños consiguen la mayor goleada en su corta historia y en la de los desaparecidos CD San Fernando y San Fernando CD Isleño, y lo cierto es que cada jornada que pasa se ratifica que esta categoría es muy pequeña para el conjunto que preside Monchi.

Cinco goles de Herrera, que reaparecía en el equipo, tres del máximo goleador de la categoría, Pedro Carrión, dos de Carlos Muños y uno de Alberto Chust, Olmedo, Unai, Juanma Guerrero y David Montero certificaron una victoria sin paliativos que significa un paso de gigantes para los isleños para encontrar un ascenso que se encuentra a la vuelta de la esquina.

El próximo fin de semana el equipo de Jaime Bugatto rendirá visita al estadio José del Cuvillo para enfrentarse al filial del Racing Portuense.