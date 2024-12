El San Fernando no frena su caída en casa del líder (1-0)

Esto no parece tener freno. Todas las jornadas se viven con la esperanza de que en esta ocasión comience la reacción, la remontada, pero nada de nada. El San Fernando lleva una velocidad de crucero rumbo a la Tercera RFEF y parece que no existe la fórmula para frenarlo, para parar un tren que está desbocado, para cerrar la herida... En definitiva, para evitar que la temporada se convierta en histórica pero por todo lo contrario de lo que se pensaba en el inicio, histórica de tragedia. En esta jornada, derrota 1-0 en el campo del UCAM Murcia.

Y es que en el equipo isleño pasan las jornadas y no se vislumbra una mejoría, algo que te haga pensar que esto puede ir a mejor, un halo de esperanza. Todo lo contrario. Por jornada que pasa parece que el hundimiento es mayor y que nada, ni nadie, va a remediarlo. Y hablamos de solamente 14 jornadas de competición. El panorama no es oscuro, es negro profundo.

La ausencia de Kike Carrasco en la banda derecha la resolvió Dani Mori con la presencia de Cortijo como lateral derecho y Carmona por delante del mismo, mientras que el acompañante de Germán en el centro de la zaga fue David Guerrero que, de esta forma, volvió a la titularidad.

El partido comenzó con un San Fernando con muchos bríos que tras el pitido inicial se instalaba, sorprendentemente, en campo contrario. Tal fue así qué al minuto y medio del comienzo del choque, los isleños reclamaban un penalti en el área del conjunto universitario.

Pero poco duró ese dominio al cuadro del técnico asturiano Dani Mori, que vio cómo, en un visto y no visto su equipo comenzaba el sometimiento ante el líder, un equipo que se mostraba intratable, con buen manejo del balón y con mucho peligro en sus bandas.

Eso propició que, a los diez minutos de juego, los locales se adelantaran en el marcador merced a un tremendo disparo de Luque que sorprendió a De la Calzada por su palo. El partido se ponía, en el inicio, cuesta arriba y los isleños, que no les quedaba otra que reaccionar, parecieron asentarse sobre el terreno de juego.

Pero la salida de balón era lenta, sin muchas ideas, en muchas ocasiones planas y sin profundidad, y eso hacía que las ocasiones de gol de los isleños en el marco contraria fueran nulas durante el desarrollo de la primera mitad. Para colmo de males con el dicho de a perro flaco todo se le vuelven pulgas, los isleños tuvieron que gastar su primer cambio cuando el cronómetro traspasaba el cuarto de hora de juego. Ahora, el damnificado era Airam Cabrera que con una lesión dejaba su puesto a Ruben Enri.

La primera parte del envite transcurría con más pena que gloria para los intereses azulinos que vieron como en el 35’ De la Calzada desbarataba la clara ocasión de Julito que se plantaba en solitario ante el cancerbero isleño al saque de una falta y tras un despiste defensivo.

Por su parte, el cancerbero del equipo murciano no fue más que un mero espectador en estos primeros cuarenta y cinco minutos de juego, donde la herida del San Fernando seguía sin cerrarse y la sangría continuaba.

En la segunda mitad, la cosa no mejoró. Los minutos pasaban jugándose a lo que quería el que mandaba en el partido que no era otro que el equipo murciano. Los isleños se perdían, una y otra vez, en pases cortos en la zona de atrás que no llegaban a ningún lado porque las ideas escaseaban y los minutos fueron pasando con verdadero sufrimiento.

Tanto es así que las jugadas de peligro brillaban por su ausencia y solamente un remate flojo y sin peligro en el 66’ de Rubén Enri a las manos del cancerbero universitario era el bagaje que ofrecía el partido que se había apagado, si alguna vez estuvo encendido, en este segundo periodo.

Sólo y únicamente, en el descuento del choque y en los instantes finales pareció latir el corazón del equipo azulino que tuvo una casi oportunidad en el 87’ con un centro de Álex Macías al que no llegaron ninguno de los hombres incorporados al ataque. Eso y poco más porque a base de balones al área tampoco se creó oportunidades de gol y el partido finalizó prácticamente, en el minuto 10 cuando Luque batió a De la Calzada.

Ficha técnica

UCAM Murcia (1): Ackermann, José Ruiz, Javi Ramírez, Miki Bosch, Yeremy (Silviente, 86’), Urcelay, Segura, Alexis García (Fer Román, 86’), Ale Marín (Diego López, 86’), Julito (Booker, 74’) y Luque (Amin, 81’).

San Fernando CD (0): De la Calzada, Cortijo, Germán, David Guerrero, Álex Macías, Dani García (Arnedo, 71’), David Carmona (Dennis, 68’), Yerai, Julio Iglesias, Manny y Airam Cabrera (Rubén Enri, 17’).

Árbitro: Guijarro Colomer (valenciano). Mostró cartulinas amarillas por parte local a José Ruiz, Yeremy, Segura y Diego López, mientras que por parte isleña la vieron David Guerrero, Dani García, Germán y Arnedo.

Gol: 1-0 (10’). Luque se interna por la derecha hasta la línea de fondo y se saca un tremendo disparo que se cuela por la escuadra del palo que tapaba De la Calzada.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio BeSoccer La Condomina, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones.