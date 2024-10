El San Fernando encuentra pocos remedios para tantos males y vuelve a perder

Este infierno no tiene salida. El San Fernando volvió a caer (2-1). El equipo isleño volvió a mostrar sus carencias. Los de La Isla no dan pie con bola. Los azulinos deambulan por la categoría y la quinta derrota consecutiva les ha metido de lleno en descenso. Ante el Almería B fue más de lo mismo, un equipo que no encuentra la comodidad en el campo, que vuelve a fallar una pena máxima que hubiese significado el uno a dos, y que termina sucumbiendo, desesperado, sin ideas y, lo que es más preocupante, sin visos de reacción que lo hagan abandonar la situación que padece. Parece que hay pocos remedios, para tantos males.

Lo que no funciona, habrá que cambiarlo, pensó Iriondo que dejó su sistema habitual de tres centrales para poner en liza una defensa de cuatro, con Germán y David Guerrero como centrales, Álex Macías en el lateral izquierdo y Cortijo en el derecho. El técnico vasco dispuso de dos hombres por delante de la defensa, Omar Santana y Dani García para contener y darle salida, a la vez, al balón, mandó a la banda derecha para actuar de extremo a Kiki Carrasco, y a la izquierda a Javi López, que fue la novedad en un once donde Yerai actuaba de media punta y Rubén Enrí en punta. Un cuatro-cuatro-uno-uno casi clásico.

Con esto, el partido tuvo mucha intensidad en la primera mitad y las ocasiones se dispararon en uno y otro portal, aunque fueron los almerienses los primeros en dejar a las claras sus intenciones con un disparo, en el minuto 6 que no sorprendió al cancerbero isleño.

No tardó en llegar el primer tanto más que diez minutos, momentos en el que una jugada rocambolesca, donde un tropezón del trencilla de turno con Dani García, permitió a Joan anotar el uno a cero que tiraba por los suelos la moral azulina.

Pero la reacción no se hizo esperar y, un minuto después del tanto encajado, una jugada de Javi López terminó en el saque de esquina que significó el empate a un tanto. Al gol de la igualada, le siguieron los mejores minutos de un San Fernando que se asentó en el terreno de juego y que pudo dar la vuelta al partido en el 16’, cuando una falta lateral bien lanzada fue peinada por el autor del gol azulino para que Germán en solitario, y de cabeza, no acertase con la puerta contraria.

La última isleña llegó en el 25 en un disparo de Dani García, que estuvo en todas las de la primera mitad, que rebotó en un defensa almeriense sin que Bruno se sorprendiese para atajar con seguridad.

A partir de ahí las más claras estuvieron para los locales que vieron como en el 30’, Marsu se internó con facilidad marchándose de cuantos contrarios le salían para terminar encontrándose con la figura incontestable de De la Calzada que repelió su disparo final. En el 33’ fue Valen el que centro con muchísimo peligro y David Guerrero le quitó, a Perasovic, el caramelo de la boca en el segundo palo y en el 41’ una pared entre Valen y Marsu terminó con el disparo del primero muy cerquita del palo. Con una primera parte, muy intensa terminó el primer acto del partido.

En la segunda mitad, los de La Isla salieron con otros bríos y todo hizo indicar que el cambio de actitud terminaría traduciéndose en una remontada y la vuelta a la victoria. Lo más lejos de la realidad.

En los inicios del segundo periodo Yerai obligó a Bruno abajo y, cuando la segunda parte transcurría en su minuto 7, el propio Yerai fue objeto de un penalti que podía cambiar el rumbo del encuentro. Pero ni de penalti. Este San Fernando es un circo al que le crecen los enanos y ni de pena máxima encuentra la solución.

En ese momento se acabó el partido para los de La Isla que poco a poco se fueron diluyendo temiendo lo peor, eso que llegó en el 81, en otra fragilidad defensiva, en una internada, en un pase al corazón del área chica y en un remate libre de marcas. El desastre estaba, de nuevo, anunciado y se producía, porque tampoco había visos de poder igualar la contienda, la quinta derrota de un equipo que comenzó la temporada soñando con el ascenso y, en estos momentos, solamente piensa en salir del descenso. Ver para creer.

Ficha técnica

Almería B (2): Bruno, Peñalver, Edu Pla, Álex Méndez, Nacho Vila (Ballesteros, 71’), Josemi, Joan (Cantón, 71’), Marsu (Svidersky, 71’), Valen (Dacal, 82’), Lorenzo y Perovic (Morillo, 77’).

San Fernando CD (1): De la Calzada, Cortijo, David Guerrero, Germán, Macías (Arnedo, 46’), Omar Santana (Dieguito, 79’), Dani García, Yerai, Kike Carrasco, Javi López (Vidal, 46’) y Rubén Enrí (Gomila, 60’).

Árbitro: Madrid Martínez (murciano). Mostró cartulinas amarillas a los locales Nacho Vila y Valen, mientras que por parte del equipo isleño la vió David Guerrero.

Goles: 1-0 (10’) Lorenzo se interna por la derecha dejando a su marcador y centra para que Joan viniendo y ante la salida en falso de De la Calzada desde atrás fusile. 1-1 (12’) Córner al corazón del área, falla Bruno y Dani García lo aprovecha para marcar. 2-1 (81’) Valen se interna hasta la línea de fondo y asiste a Cantón que, libre de marcas, anota.

Incidencias: Partido disputado en el Anexo al Estadio Juegos Mediterráneos, que presentó un terreno de juego en buenas condiciones. Mañana nublada y lluvia en algunas fases del partido.