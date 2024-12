El San Fernando busca en Torremolinos otro paso hacia la recuperación

Seguir creciendo. Ese es el objetivo de un San Fernando que tendrá en la tarde de este sábado, a partir de las cuatro y media, un duro escollo para sus intenciones, el Juventud de Torremolinos, un equipo que es, sin duda alguna, el equipo revelación del grupo, que de la mano de Antonio Calderón está haciendo una gran temporada, donde solamente ha perdido un partido, ante el Xerez CD y que lleva cinco encuentros consecutivos sin conceder un solo gol, logrando cuatro victorias y un empate.

Por ello, la misión del conjunto de La Isla tras la grata imagen ofrecida, sobre todo en la segunda mitad, ante el Estepona el pasado domingo, no es otra que la de darle continuidad a esa victoria y, sobre todo dar un verdadero zarpazo en un campo complicado, de reducidas dimensiones, que aprieta de lo lindo y que es un verdadero fortín para el equipo malagueño.

De lo que no cabe la menor duda es que el equipo de Dani Mori ha elevado en muchos enteros su moral. La victoria cosechada, después de muchas jornadas, ha dado un cambio de chip en un equipo que, por primera vez esta temporada, viaja con la prácticamente totalidad de su plantilla en condiciones de poder disputar. Solamente Juampa Barros se quedó en la ciudad y las novedades más significativas están en la presencia en la convocatoria del hombre en el que se tienen puestas las esperanzas goleadoras del equipo, Manel Martínez.

El delantero ha completado, por fin, una semana de trabajo con sus compañeros y por ello, el técnico asturiano ha decidido llevarlo en la convocatoria, aunque lo normal sería el no forzar su reaparición e ir dándole minutos. Esto hace que presumiblemente comience el encuentro en el banquillo.

La otra novedad significativa está en la persona de Omar Santana. El centrocampista que volvió al equipo el pasado domingo tras varios meses de actividad, se tuvo que retirar en el descanso y se temió una recaída de su lesión. Finalmente, todo quedó en un susto porque el motivo de sus molestias no era más que una sobrecarga tras tanto tiempo de inactividad.

Se confirmó su recuperación en el transcurso de la semana y al final ha viajado con el equipo, aunque se disputará su posición en el centro del campo del equipo titular con Álvaro Arnedo que, ante el Estepona, ofreció su mejor imagen desde que llegó a San Fernando y fue, sin duda alguna, el artífice de la grata mejoría del cuadro de San Fernando.

El equipo azulino se juega mucho en los dos partidos que restan antes del parón navideño y en Torremolinos se realizará la última salida del año, para terminar el 2024 el domingo que viene a partir de las cinco de la tarde ante el Cádiz Mirandilla en el Iberoamericano de Bahía Sur.

Sin duda alguna, el encuentro ante el conjunto malagueño es un partido de tremenda expectación, no en vano el Torremolinos se ha convertido, superando a lo que está haciendo La Unión Atlético, en el conjunto revelación del grupo de la mano de un viejo conocido, Antonio Calderón, que consiguió el ascenso en el pasado curso y que ha dejado una gran primera vuelta, colocándose en la tercera posición en la tabla clasificatoria. En casa, el equipo malagueño del gaditano y ex cadista no sabe lo que es perder aunque eso si, ha dejado escapar cuatro empates, por las tres victorias cosechadas. Tiene en Fran Castillo a su jugador estrella ya que, sin ser delantero nato, y viniendo desde atrás se ha convertido en el máximo goleador del grupo con diez tantos. Será, sin duda alguna, un hombre a tener en cuenta por los defensores azulinos.

Alineaciones probables

Juventud Torremolinos: Cuenca, Edu López, Isma Heredia, Mérida, Sergio López, Steve, Gallego, Camacho, Moreno, Fran Castillo y Servetti.

San Fernando CD: De la Calzada, Carmona, Cortijo, Germán, Kike Ríos, Macías, Arnedo o Omar Santana, Kike Carrasco, Yerai, Dani García y Rubén Enri.

Árbitro: Tomé Alonso (canario).

Campo: Municipal del Pozuelo (16:30 horas / Football Club TV).