El San Fernando arranca la segunda vuelta con un valioso empate en Ceuta (0-0)

Cuando no se puede ganar, lo mejor es empatar, decía el sabio. El San Fernando comenzó la segunda vuelta de competición logrando un importante empate (0-0) en su visita a un feudo tan complicado como el Alfonso Murube. El equipo isleño realizó un gran desgaste defensivo, ese que le permite, de momento, llevar dos jornadas consecutivas sin encajar gol y dio por bueno el resultado.

De inicio ambas escuadras presentaron, prácticamente, lo mismo que en la jornada anterior habían conseguido la victoria. Y si en el Ceuta el pleno era los mismos once que ganaron al Málaga, en el San Fernando solamente un cambio significativo, el cromo de Nahuel Arroyo en lugar del capitán Biabiany cuyo rendimiento, en los últimos partidos, había bajado de manera significativa. Alfredo Santaelena volvió a dar una oportunidad a sus hombres para mejorar la imagen ofrecida ante el Sanluqueño y, de paso, otorgarles confianza y la baja de Dani Molina obligó, de alguna forma, a repetir el tándem David Ramos-Unai Naviera.

Pues con esto, el San Fernando, conocedor de que Ceuta intenta someter, tal y como anunciaba el técnico azulino en la previa, al rival en los primeros minutos, estuvo firme. Los azulinos no dejaron resquicio en defensa y además no cometieron errores que le pudieran hacer que el encuentro se pusiese muy cuesta arriba.

Tras el empuje de los caballas, principalmente por banda izquierda donde Cedric se convertía en el jugador más peligroso local, y que se saldó con una buena intervención de Fuoli en el minuto 4 en un mano a mano con Sofiane, el partido fue encontrando el rumbo que habían planteado los de La Isla.

Poco a poco, despojándose de la presión local, los de San Fernando comenzaron a tener más posesión de la pelota e, incluso, buscaron acercamientos a la meta contraria. El primero de ellos llegó en el minuto 14 de juego en un saque de esquina que lanzó Víctor Ruiz y que puso en serios aprietos al cancerbero local Pedro López,

Carlos Blanco estuvo soberbio, en el 25’ en un cruce ante el siempre peligroso Sofiane y evitó el uno a cero, mientras que, en el 28’ fue Lillo Castellano el que tuvo una clara oportunidad en un disparo algo escorado que obligó a Pedro López a mandar el cuero a córner.

El partido entró desde la media hora en un dominio alternativo y lo cierto es que ganó muchos enteros en intensidad. Ya los isleños tenían posesiones más largas y los ceutíes buscaban con insistencia el marco rival.

Nahuel avisó, en el 42’ de que los de Alfredo Santaelena estaban yendo de menos a mas y en el 44’ fue David Ramos el que tuvo la más clara oportunidad para los visitantes pero su disparo, tras hacer una bonita pared con Aquino, terminó rozando la base del poste de un desconcertado Pedro López que miró la jugada. La primera parte finalizó con una nueva oportunidad, del siempre activo Cedric que disparó con intención y se encontró con una soberbia intervención de Fuoli. Con un mejorado San Fernando y buenas expectativas dio por concluida la primera mitad de un más que entretenido encuentro.

Bien es cierto que el descanso le vino mucho mejor al cuadro local que al visitante, pero la segunda mitad del choque comenzó por los mismos derroteros que el primero. El Ceuta se hizo con el mando del partido y acoso y atosigo al cuadro de La Isla que, eso sí, nunca perdió la compostura, que no dio opciones más que las mínimas y que estuvo firme, sobre todo en la parcela defensiva.

Cómo era de esperar las ocasiones se decantaron de parte del cuadro local que a en el minuto 49 encontró su primera oportunidad en un centro chut de Aisar, mientras que en el 52 fue Jota el que puso a prueba los reflejos de Fuoli que no cedió ante el empuje del ceutí. En el 77’ Uche remató de cabeza pero la buena colocación del cancerbero del equipo isleño no permitió el tanto y en el 87 fue Doncel el que tuvo la más clara pero, en esta ocasión, fue el poste el que evitó el gol.

Los últimos minutos fueron de acoso y derribo por parte local, pero los isleños no estaban dispuestos a permitir que tanto trabajo no tuviera botín y no hubo forma, a pesar del largo descuento, de evitar que se consiguiese el primer empate de la temporada lejos del Iberoamericano. Y es que las derrotas cosechadas han enseñado a los isleños, que lo importante de todo esto no es otra cosa que la de no encajar goles.