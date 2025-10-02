SailGP Cádiz: primer encuentro de Los Gallos con la marea roja

Un momento de máxima cercanía se vivió este miércoles con una lujosa representación del equipo español, Los Gallos, que este venidero fin de semana será el plato estrella en aguas de la Bahía de Cádiz. Tres de los atletas del conjunto nacional estuvieron en la Plaza de San Juan de Dios, ante la estatua en honor a Moret, firmando autógrafos y fotografiándose con las numerosas personas que se acercaban al stand montado para la ocasión.

Diego Botín, Florian Trittel y Nicole van der Velden fueron los rostros que se dejaron ver en el corazón del Cádiz histórico, justo enfrente del mar en el que partirá desde el sábado el sueño por el mayor éxito posible en el campo de regatas, en la zona del Paseo de Santa Bárbara y Carlos III.

Los regatistas estuvieron cercanos, cariñosos y muy receptivos con jóvenes y mayores que hicieron cola para llegar a su altura a fin de obtener una rúbrica y una imagen para el recuerdo de deportistas de primer nivel que en los últimos años han calado en el sentimiento del gaditano.

No faltaron los deseos para que la mejor suerte y el acierto acompañen a Botín, Trittel y Van der Velden, así como al resto de compañeros que componen la parte humana del F-50 Victoria, el equipo que acoge con todos los honores el sobrenombre de Los Gallos.