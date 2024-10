Reaccionar en forma de victoria, único camino posible para el San Fernando

La sangría de cuatro partidos consecutivos cosechando derrotas ha pasado factura a un San Fernando que viaja a Almería, para medirse al filial del conjunto rojiblanco, con la necesitad de alcanzar una victoria, dar un giro al rumbo que se lleva y volver por la senda adecuada. A los isleños, prácticamente, se les ha agotado el crédito y solamente les vale reaccionar de una vez por todas para salir de las posiciones en las que se encuentran en la actualidad en la tabla clasificatoria y, por ende, empezar a escalar lugares.

Y es que tantas derrotas pesan lo suyo y, aunque la tranquilidad es la nota predominante en el seno del equipo isleño, no en vano la dirección deportiva comenzó la semana con una nota aclarando que se sigue confiando plenamente en el trabajo de Antonio Iriondo, no cabe duda que la ratificación en un puesto no es más que la antesala de no querer llegar a situaciones determinantes. De todas formas, el técnico vasco está curtido en mil y una batallas y en estos momentos complicados sigue teniendo serenidad y confianza en los suyos.

Aún así, todo eso es válido mientras que la pelotita quiera entrar, mientras que todo sirva para encontrar una reacción, mientras que las crisis queden superadas a base de victorias y éstas tienen que llegar lo antes posible sí o sí, por lo que tierras almerienses será, sin duda alguna, una importante piedra de toque en el devenir más inmediato del futuro del equipo azulino, que se las prometía muy felices en el inicio de temporada pensando que se iba a codear con los grandes del grupo y, hoy por hoy, está mirando mucho más hacía abajo que hacía arriba.

Por ello, la semana ha sido de concienciación de que se puede enderezar el rumbo. Iriondo y su equipo han cogido lo bueno de la derrota ante el Antoniano y han intentado darle solución a lo que se hizo mal, con el firme propósito de ir creciendo como equipo y parece que la expedición azulina, que partió el sábado con rumbo a Almería, viaja con la firme intención de traerse los tres puntos a la ciudad isleña.

Enfrente estará un Almería B que afronta el partido con los isleños con el mayor de los optimismos posible. El filial del equipo almeriense consiguió en la pasada jornada una gran victoria ante el Xerez y eso ha elevado considerablemente la moral a un equipo que está muy cerca de codearse con los de arriba, por lo que buscará con ahínco, el hacer que el equipo azulino coseche una nueva derrota.

Mención aparte merece el capítulo de bajas del cuadro azulino. El verdadero caballo de batalla de los de Iriondo desde prácticamente el comienzo de la temporada. Y es que, de nuevo, siete jugadores del primer equipo no podrán ser, por un motivo u otro, de la partida y aunque se van recuperando los lesionados poco a poco, no cabe la menor duda de que el hecho de que el técnico azulino no haya podido contar con todo su plantel disponible desde pretemporada está causando estragos en la moral de los de La Isla.

Iriondo no podrá contar con el concurso de uno de sus hombres más importantes en este año, Julio Iglesias. El ex del Ceuta vio como el pasado domingo se le mostraba la cartulina que acarreaba sanción y no podrá ser de la partida, así como el meta Cristian López, que fue expulsado en el banquillo en el partido ante el cuadro lebrijano. En cuanto a lesionados, continúan en la enfermería; Kike Ríos, Airam Cabrera, Manel Martínez y Juampa Barros, y ha salido de la misma Manny, aunque solamente ha podido trabajar con sus compañeros en dos ocasiones en la semana y, principalmente por precaución no ha viajado con el equipo.

Es hora del cambio. Es hora de reaccionar. Es hora de volver a encontrar el rumbo de la victoria. Y sobre todo, es hora de no aumentar a cinco las derrotas consecutivas. El objetivo, Almería.

Alineaciones probables

Almería B: Jesús López, Nacho Villa, Álex Méndez, Edu Pla, Peñalver, Quintanilla, Joan Gázquez, Marsú, Perovic, Luis Lara y Loren.

San Fernando CD: De la Calzada, Cortijo, Germán, Guerrero, Macías, Kike Carrasco, Omar Santana, Álvaro Arnedo, Yerai, Vidal y Rubén Enrí.

Árbitro: Madrid Martínez (Comité Murciano).

Campo: Anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos (12:00 horas / FAF TV).