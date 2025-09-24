Ramón Calero logra un nuevo título autonómico

Con la celebración de las cuatro pruebas previstas, días pasados quedó resuelto en aguas de Puerto Real el Campeonato de Andalucía de Patín a Vela correspondiente al año 2025, en una regata que contaba con la organización del CN El Trocadero y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.

El campeón de Andalucía de Patín a Vela 2025 fue finalmente Ramón Calero, quien, de esta forma, suma con esta victoria su 25 título autonómico.

El primer día se disputaban dos pruebas bajo vientos de levante de 20 nudos de intensidad media la primera, rolando a poniente de 14 nudos en la segunda, y el segundo día se acababa con otras dos marcadas por poniente de 15 nudos de intensidad media.

Con las dos victorias del segundo día, el regatista del CN Puerto Sherry, Ramón Calero, sentenciaba a su favor deshaciendo el empate al que llegó tras la jornada inaugural con Luis Alfonso Pérez Nogués y Jose María Alarcón, ambos del CV Bahía de Cádiz y superando al primer líder del campeonato, el vigente campeón de España Veterano José Vicente Climent (CV Bahía de Cádiz) y a Alfonso Merello del mismo club, segundo después de las dos primeras pruebas.

Con el descarte de un 5º como peor resultado, Calero se valía de un 3º y dos 1º para hacerse con el título autonómico, seguido con uno y dos puntos más por Climent, que sumaba un 2º, un 1º y un 3º y descartaba un 5º, y Pérez Nogués que se deshacía de un 6º inicial y contaba dos 2º y un 3º para subir al tercer cajón de podio.

A sólo dos puntos de podio y con idéntica puntuación, se clasificaban Alarcón, ganador de la prueba inaugural, jornada que cerró con un 7º que descartó, para sumar el domingo dos 4º, y Merello, que defendía el segundo puesto en la jornada final con un 4º y un 3º el sábado, pero no pudo mantenerse en el podio a pesar del descarte de un 5º y un 2º en la prueba final que resultó insuficiente.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del CN El Trocadero de Puerto Real, en un acto que contó con la asistencia de la concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de Puerto Real, Virginia Mena Morales.

'Geointegral' gana el Andaluz de Crucero en la modalidad de Circuito

El barco 'Geointegral' se ha proclamado campeón de Andalucía de Crucero en la modalidad de Circuito 2025, tras la celebración de la XLVII Regata Colombina, última prueba puntuable del calendario autonómico. Con un total de 128,5 puntos, la tripulación de Juan Ramos Mateos (RCM Sotogrande) ha firmado una temporada brillante y constante en la que solo ha faltado a una de las cinco regatas que han completado el circuito autonómico, y culmina así consiguiendo por vez primera el título andaluz.

El podio lo completan el 'Escuela de Navegación Taboga' de Aurelio Guzmán (RCN Cádiz), que cierra el ranking con 131,5 puntos, y el 'Mar Amigo' de Basilio Marquínez (CN Sevilla/RCMT Punta Umbría), tercero con 134,5 puntos. Por su parte, el hasta ahora líder provisional, el 'Solerig VI' de Ignacio de Colmenares (RCM Sotogrande), perdió el liderato al no participar en la Regata Colombina, finalizando en cuarta posición.