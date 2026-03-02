El Racing Portuense se da todo un festín (7-0)

La 23ª jornada de Liga en el grupo 1 de División de Honor Andaluza dejó un encuentro muy entretenido por parte del Racing Club Portuense, que venció 7-0 al Rociana para recuperar la segunda posición del grupo. Los asistentes al choque por parte del bando local se lo pasaron en grande.

Los rojiblancos fueron muy superiores y los goles de Fran Jiménez -en dos ocasiones-, Dani Lainez, Chico, Manu Heredia, Pepe Sainz y Javi Tamayo hicieron justicia a lo acontecido en el José del Cuvillo.

El equipo de Bruno Herrero depende de sí mismo para regresar a Tercera, aunque no será un camino fácil. El próximo fin de semana visitará a la Lebrijana, que tendrá una semana muy cargada porque el miércoles recupera el encuentro pendiente contra el Internacional.

Por su parte, el Cádiz C Balón no tuvo opción ante el Egabrense (0-2) y sigue en una situación apurada a efectos clasificatorios. Los de Juanma Cruz cedieron ante un rival con más tablas.