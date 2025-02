Punto de esfuerzo y fe del Cádiz CF Mirandilla (1-1)

Peter Chikola y Edu López, carrera tras el balón.

Tablas en el Cádiz CF Mirandilla-Juventud Torremolinos (1-1) en un encuentro llevado al límite en diversas ocasiones y que fue de más a menos por el cansancio de ambos equipos. Una primera parte más interesante dio paso a una segunda de menos ideas y miedo a perder que dejó el marcador en un empate que se puede considerar justo.

Muy pronto quedó de manifiesto que el filial amarillo no salía al césped con la mala cara que lo hizo en Estepona. De igual manera se comprobó que la clasificación del Juventud Torremolinos no es casualidad y que detrás de un buen equipo hay un gran entrenador como es el ex cadista Antonio Calderón. Muy buenas maneras en los malagueños, que son serios aspirantes al ascenso a Primera Federación.

El Cádiz CF Mirandilla entró bien al juego y en los primeros instantes puso a prueba al rival con un tiro lejano de Luis Morales que detuvo Cuenca. Fue a más hasta el punto de sufrir la anulación de un gol, obra de Raúl López, por un fuera de juego discutible al no existir VAR en esta categoría. Dentro de un arranque esperanzador, una de las mejores acciones en el primer tiempo del filial acabó con un balón a Brandon, que de volea puso a prueba la mejor versión del portero del Torremolinos.

El equipo malagueño estaba entero pero sufría algo en defensa, aunque todo empezó a cambiar en el 21'. Falta ideal para un especialista como Fran Castillo y éste limpió las telarañas de una de las escuadras de la portería defendida por Aznar. El 0-1 fue un golpe severo para los locales, que se fueron del partido hasta que un error les metió de nuevo. Fue en el 34' en un fallo en la salida del balón de los visitantes, que interpretó muy bien Celso, y el pase a Brandon lo metió el atacante tras tocar el esférico en un zaguero camino de la red. Lástima que Brandon se lesionara poco después y tuviera que dejar el encuentro.

El primer periodo fue agonizando con el equipo de Antonio Calderón más ambicioso y fuerte en el césped, con un par de llegadas que pudieron darle de nuevo ventaja en el electrónico.

A la vuelta de vestuarios, la presencia de ambos equipos en las áreas fue más habitual y con aroma de enorme peligrosidad. Al menos en el primer tercio de la segunda mitad. Primero fue Javirro, por la derecha, el que se coló hasta el área y cruzó su chut en exceso cuando esperaba a su lado para marcar Luis Morales. Y luego dos llegadas que asustaron de los malagueños en un tiro potente de Fran Castillo que despejó Aznar, así como en un mano a mano de Edu López que envió a córner el portero cadista.

Aunque esas ocasiones sufrieron un frenazo y a pesar de que la intensidad fue grande en el juego, costaba crear oportunidades que inclinaran la balanza. Cada acción era peleada al máximo pero las fuerzas empezaron a faltar y, de alguna manera, los dos equipos fueron dando por bueno el empate. Cada entrenador puso el resto en el césped y en el caso del Torremolinos, Calderón sacó a escena a Iban Ribeiro, hijo del inolvidable portero cadista Armando Ribeiro.

El Cádiz CF Mirandilla enlaza tres jornadas consecutivas sin ganar, lo que no se puede permitir debido a su compleja situación, y el próximo domingo (12:00 horas) repetirá en las instalaciones de El Rosal contra el histórico Xerez CD.

Ficha técnica

Cádiz CF Mirandilla (1): Víctor Aznar, Juan Díaz, Samu Almagro, Diallo, Pereira, Bastida (Twizard, 79'), Raúl López (Nacho, 61'), Peter Chikola (Fran García, 61'), Celso (Saúl, 79'), Brandon (Javirro, 37') y Luis Morales.

Juventud Torremolinos (1): Cuenca, Edu López, Dani Fernández, Nico, Azurmendi, Climent, Fran Castillo, Runy, Cristóbal (Tomi, 78'), Gallego (Ibán Ribeiro, 61') y Servetti (Miguel Clavería, 78').

Goles: 0-1 (21') Fran Castillo. 1-1 (34') Brandon.

Árbitro: Jaime Muñoz Moreno (Comité Madrileño). Amonestó a los locales Bastida, Peter Chikola, Celso, Raúl López y Diallo.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 23ª en el grupo 4 de Segunda Federación. Campo número 4 de las instalaciones de El Rosal. Unos 150 espectadores.