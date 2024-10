Primeros líderes tras una jornada muy exigente en la Bahía de Cádiz

Los canarios Lili María Skomska, Leopoldo Mansito y Pablo J. Medina, los andaluces Petra Murube y José de Linares y la portuguesa Sofía Costa, son los primeros líderes del 9º Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist que hoy ha dado comienzo en aguas de la bahía gaditana, en una primera jornada que no ha permitido ni un momento de despiste a bordo. La regata comenzó a las dos y media de la tarde y se resolvía con las tres pruebas previstas, marcadas por vientos del 175 de entre 14 y 18 nudos de intensidad, con ola y corriente, ingredientes que a ratos convertían el área de regatas en una coctelera que necesitó de mucha gestión por parte de los jóvenes patrones. Condiciones complicadas que han puesto de relieve el nivel de una cantera que se crece frente a los baches en el campo de juego.

Entre los mayores del campeonato, clase Sub 16, se imponen los canarios con mucha igualdad entre ellos. El primer puesto absoluto y femenino lo ocupa Lili Skomska con 9 puntos (4+1+4), seguida con 10 por Leopoldo Mansito (2+2+6) y Manuel Florido (3+4+3), empatados en el segundo y tercer puesto, respectivamente. Con un punto más, el cuarto puesto es para la ganadora de las otras dos pruebas, la andaluza del RCMT Punta Umbría Mar Infante, a quien lastra de momento un 9º en la segunda prueba. La onubense renta tres puntos al canario Ayoset Vega (6+3+5), quinto, seguido de la tercera niña, la regatista del CN Sevilla Elena Delgado, hoy 5ª, 5ª y 9ª. La desigualdad en los casilleros y la falta del primer descarte que llegará con la cuarta prueba, hace que la diferencia entre estos seis regatistas y la séptima clasificada, la canaria Silvia Medina, sea de catorce puntos.

Y si hablamos de puntos, hasta nueve renta el primer clasificado en la clase Sub 13, donde las tres primeras pruebas las ha ganado el regatista del RC El Candado, José de Linares. Le sigue el canario Pablo J. Medina (3+3+6), primer Sub 11, seguido con un punto más por Mariano Sarmiento del CM Almería que se estrena con un 2º, un 4º y un 7º. Con tres puntos más, el cuarto puesto lo ocupa Petra Murube del CN Sevilla (4+9+3) regatista Sub 11 que vuelve a ganar a las mayores, con la primera Sub 13, la portuguesa Sofía Costa, como segunda fémina desde el séptimo puesto absoluto. El tercer y cuarto puesto entre las niñas lo ocupan las canarias Celia Ojeda y Martina Quintana, con la andaluza Lidia Hernández del CAND de Chipiona en el top5.

El tercer Sub 13 masculino es también andaluz, el regatista del RCMT Punta Umbría Hugo Quilón, y en Sub 11 presentan credenciales el almeriense Hugo Sarmiento (CM Almería) y el gaditano Daniel Barrios (CN Elcano), segundo y tercero tras el canario.

Este sábado la organización ha previsto tres nuevas pruebas a partir del mediodía, en una jornada que se espera sea muy lluviosa y de vientos fuertes.

El 9º Trofeo de la Hispanidad tiene como sede El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) y a la Federación Andaluza de Vela (FAV) como organizadora, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, Puerto Sherry y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte.