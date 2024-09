El presidente del Chiclana, ilusionado con la Copa del Rey: posible duelo con el Cádiz CF y otros alicientes

-Vamos a comenzar esta entrevista con una reflexión y una pregunta que ya le realicé hace ahora casi un año. Chiclana, con más de 90000 habitantes, potencia económica en, por ejemplo, turismo, con una alta tradición futbolística, con miles de niños en escalas base… ¿Toca este año ascender y acercarse a la categoría en la que, por estas razones, entre otras, el club debiera estar?

-El proyecto de esta temporada se basa en estar en lo más alto de la tabla. Todos los años digo ascenso, ascenso, ascenso y no sé si es la palabra maldita, porque no se logra. Sí, el objetivo este año vuelve a ser el ascenso. Se ha hecho un equipo para ascender, es mucho mejor que el año pasado, en la plantilla hay futbolistas importantes, se ha hecho esfuerzos para poderlos traer y los futbolistas también ha hecho un esfuerzo para jugar en el Chiclana. Se ha empezado bien la Liga, hemos ganado los dos partidos que hemos jugado. Ahora, no obstante, tenemos una fase complicada porque jugamos Copa del Rey y Liga, pero por el momento las sensaciones son buenas, estamos en la línea que queremos seguir, la que nos hemos marcado.

-Dos partidos, dos victorias, el equipo marcha líder. La oportunidad, en esta temporada, vuelve a ser excelente. Dieciséis equipos, ascienden tres y el Chiclana, como usted indica, ha hecho un esfuerzo para mejorar la plantilla de la temporada pasada, cuando se acabó cuarto…

-Sí, todo ello es cierto, pero es que esta división es muy igualada, cada año los equipos se refuerzan más, es una categoría con más empaque, más atractiva. Hay muchos jugadores como el caso de Mawi, que vienen de Primera RFEF, y que tenemos en nuestra plantilla. Pero lo mismo ocurre con otros clubs, el At. Palma del Río, por ejemplo, ha firmado a Sergio León, que a pesar de tener otras ofertas y ser un jugador de una categoría superior se ha decidido por este equipo. Somos entidades pequeñas que nos reforzamos con buenos futbolistas, y así es más difícil todo, por tanto. Antes había tres o cuatro equipos claros para el ascenso y cada año se suman más. En esta categoría hay presupuestos importantes como el de Dos Hermanas, Ayamonte, Castilleja, Lebrijana, Cabecense…, incluso los que han subido, como el Rociana, tienen un presupuesto alto. Es por eso por lo que cada año veo esta categoría más complicada.

-¿Cómo va la campaña de socios?

-La cerraremos en octubre, pero estamos muy contentos, ya que a estas alturas casi que hemos alcanzado el número del año pasado, 630. Todos los días hay socios que renuevan o que se dan de alta.

-Copa del Rey. El año pasado hablábamos de “momento histórico”, ya que el Chiclana, por vez primera, se enfrentaba a un Primera en partido oficial. Realizó, además, un digno papel ante un equipo asentado en España y en Europa, como el Villarreal, que vino con bastantes de sus titulares. Pues este año se está muy cerca de conseguirlo de nuevo. Queda, no obstante, superar al Melilla, subcampeón de la Regional Preferente de esta ciudad. ¿Qué conoce de este conjunto?

-Hay poca información del equipo de este año por el momento. Tenemos contactos que nos están preparando informes sobre cómo han confeccionado la plantilla este año y demás datos.

-El partido se juega el miércoles 9 de octubre. ¿Han decidido ya el horario y cómo van a plantearlo desde un punto de vista organizativo?

-Sí, jugaremos a las 21.00 horas. Hemos puesto ya en preventa entradas para los socios, que pueden retirarlas hasta el jueves. Desde el lunes 30 estarán a la venta en el club las entradas para todos los aficionados. Podemos llegar hasta un aforo de 3.000 espectadores, por lo que este es el número de entradas máximo que podemos vender.

Si nos tocara el Cádiz, aparte de que sería un enfrentamiento precioso, estoy convencido de que podríamos llenar el estadio.

-Pongamos que se elimina al Melilla. Menudo bombo de equipos de Primera y menudas opciones de enfrentamiento. ¿Sueña usted con un Chiclana-Atlético de Madrid, Chiclana-Betis, Chiclana-Sevilla o… Chiclana-Cádiz?

-Si tenemos la suerte de pasar… sí, lo sueño, en el bombo hay equipos como Atlético de Madrid, que ya sabemos la gran plantilla que ha confeccionado este año, Sevilla, Betis, Valencia, Real Sociedad o incluso, de nuevo, el Villarreal. Son equipos que tienen una trayectoria enorme, clubes históricos, no solo en la Liga española, sino en Europa. Dependiendo de qué equipo nos toque ya veremos si jugamos en el Municipal, como el año pasado o iremos fuera, a un campo cercano. Sé perfectamente que a la afición le gustaría jugar en Chiclana, pero también soy consciente de que a nadie le gustaría perderse un partido de esta categoría, y el Municipal, aunque pusiéramos gradas supletorias, no sería suficiente para acoger tanta demanda de entradas. Ya el año pasado hubo gente que se quedó fuera y no pudo ver el partido ante el Villarreal. Si nos tocara el Cádiz, aparte de que sería un enfrentamiento precioso, estoy convencido de que podríamos llenar el estadio, porque en este caso sí que tendríamos que dejar el Municipal y pedirle al Cádiz que jugásemos allí, ya Manuel Vizcaíno el año pasado nos ofreció esa opción.

Tenemos la experiencia organizativa del año pasado para hacerlo aún mejor, contamos con una afición que ya sabe la gran fiesta que significa un partido de estas características, el Ayuntamiento y el alcalde siempre nos apoyan… Pero todo ello está por ver, ahora el objetivo es el Melilla, hay que ganar ese partido para, de nuevo, presenciar un partido ante un Primera.

-Jugar en casa ante el Melilla ofrece más opciones, indudablemente, oportunidades que crecerían si se genera un ambiente en las gradas que aliente aún más la motivación de los jugadores. ¿Habrá precios especiales para este encuentro? ¿Se va a realizar alguna campaña extraordinaria?

-Sí, damos facilidades a los socios, como la preventa de entradas. Pondremos gradas supletorias para poder llegar a los 3000 espectadores, dado que se nos exige que todos los aficionados estén sentados. Además, estamos studiando alicientes para los espectadores que acudan al campo ese día. El precio general es económico, 10 euros. Creo que podemos repetir algo histórico, el año pasado tuvimos el evento más importante de la historia del fútbol en nuestra ciudad, ojalá que la ilusión de la ciudad podamos repetirla. Lo que sí le pido a la afición es que nos apoye ante el Melilla, nos puede dar la vida, que nadie crea que es un trámite, no se trata de un partido sencillo. Ojalá que nuestros seguidores nos sigan respaldando, de ese modo podremos vivir algo tan bonito como el año pasado. Sin ellos no somos nada.

-La temporada anterior el Chiclana también comenzó muy bien la campaña, como líder. Sorprendentemente, desde que se conoció que se jugaría frente al Villarreal, el equipo entró en una senda negativa, que llevó incluso a la destitución del entrenador. Imagino que tendrá claro que eso no puede volver a suceder, que si finalmente se juega con un Primera, debe ser una fiesta, pero que el gran objetivo es el ascenso.

Sí, ya antes de jugar con el Villarreal, empatamos ante el Utrera, luego dejamos de ganar y nos llevamos nueve jornadas sin hacerlo, el equipo perdió muchas posiciones y ya no pudimos llegar a las tres primeras plazas y ascender. Con esta experiencia del año pasado, creo que el míster está haciendo una buena labor dosificando a los jugadores. La plantilla es amplia, los futbolistas del equipo B están teniendo sus oportunidades, están sumando al primer equipo. Veo un equipo con una actitud muy positiva para afrontar lo que viene y no cometer los errores del año pasado.