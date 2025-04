La playa de La Barrosa se prepara para la V edición de la Sancti Petri SUP Race

La playa de La Barrosa (Chiclana, Cádiz) será nuevamente el escenario de uno de los eventos deportivos más esperados del calendario nacional e internacional: la Sancti Petri SUP Race, que celebra su quinta edición del 9 al 11 de mayo de 2025, reuniendo a cientos de deportistas de todos los niveles en un entorno natural único, con una clara apuesta por la sostenibilidad, la igualdad y la promoción del deporte náutico.

El evento, organizado por la empresa Novojet, cuenta con el respaldo del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Chiclana, la Junta de Andalucía, la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz y la Universidad de Cádiz, a través de su Campus Náutico. La sede oficial volverá a ser el restaurante-beach club Atenas Playa, por segundo año consecutivo. La prueba está integrada en el prestigioso Circuito Internacional Eurotour como evento Grand Slam 4* y también forma parte del circuito Costa del SUP, avalado por la Federación Española de Surf, así como de la Liga Federación Nacional. La competición de dos días, se centrará en una prueba técnica, en circuito de boyas (Beach Race), espectacular para el público presente en la Playa de La Barrosa.

13 categorías abiertas a todos los públicos —desde élite profesional hasta popular, incluyendo sub8, sub10, sub12, sub14, sub16, sub18, universitarios y master— garantizan la participación de deportistas de todas las edades y niveles. Las distancias de competición varían según la categoría, desde los 500 metros hasta los 6 kilómetros.

Además, durante el fin de semana se celebrará una divertida carrera por equipos con tablas Big SUP XXL y una Travesía con salida desde la playa de Sancti Petri hasta Atenas Playa. Una experiencia de 4-5 kilómetros entre marismas, el monumento natural de la Punta del Boquerón y el Castillo de Sancti Petri, abierta al público a partir de los 14 años.

El programa incluye también clases de iniciación al SUP y SUP Yoga, abiertas a todos, demostración de nuevas modalidades como SUP Foil y Foil Assist, stand de marcas con la posibilidad de probrar material, sorteos y una amplia oferta gastronómica con conciertos en Atenas Playa, convirtiendo el evento en una cita tanto deportiva como social y familiar.

La edición 2024 reunió a 167 participantes, procedentes de más de 10 comunidades autónomas y 11 países. En 2025, se espera batir récords, consolidando a Sancti Petri como un destino clave en el mapa del turismo deportivo náutico. En los últimos años, la prueba ha atraído a deportistas y aficionados de Europa, América, Oceanía y Asia, con una audiencia global de más de 3,9 millones de personas en redes y medios.

Una de las señas de identidad del evento es su fuerte compromiso ambiental y social, como destaca el equipo organizador, liderado por Marta Garat y Lucía Cantero, dos apasionadas del mar que han convertido su amor por el paddle surf en un evento de referencia internacional. “Las lycras oficiales que deben usar los deportistas con sus dorsales están confeccionadas por la empresa Andaluza Glassy, elaboradas a partir de plásticos extraídos del mar”, explica Marta Garat. Además, “la organización lleva años implementando medidas de sostenibilidad, reciclaje y concienciación ambiental, incluyendo talleres y acciones durante los días de competición”, agrega Lucía Cantero.

La Sancti Petri SUP Race no solo fomenta el deporte y la vida saludable, sino que también dinamiza la economía local, atrayendo turismo fuera de temporada y generando impacto en sectores como la hostelería, el comercio y los alojamientos turísticos. En esta edición, los participantes contarán con ofertas especiales en alojamiento y restauración, así como un pack de bienvenida, avituallamiento y menús saludables.