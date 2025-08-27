La Peña Irigoyen homenajea a tres atletas y a un entrenador

En la Noche Carnavalesca organizada conjuntamente por la Peña Cadista Manuel Irigoyen y la Delegación Municipal de Fiestas del Ayuntamiento de Medina Sidonia, se rindió merecidos reconocimientos a tres de los jóvenes atletas y a su entrenador de la Escuela Municipal de Atletismo, que han obtenido títulos nacionales, autonómicos y provinciales en sus distintas categorías o modalidades.

La Peña Cadista Manuel Irigoyen efectuó el homenaje a un grupo de personas que "han llevado con orgullo el nombre de nuestra tierra a través del atletismo". Y es que esta edición estuvo marcada por el reconocimiento especial a las jóvenes atletas asidonenses Ana Pérez Román y María Flores García, y al joven atleta Elie Grzib, además de a su entrenador Manuel Camacho, todos pertenecientes a la Escuela Municipal de Atletismo Medina Sidonia, por sus grandes logros a sus tempranas edades.

Desde esta entidad cadista siempre han defendido valores como el esfuerzo, la constancia, el compromiso y el amor por los colores que representan los asidonenses. Valores que, sin duda, también se encuentran en el deporte y, muy especialmente, en los atletas que fueron homenajeados.

Este año los reconocimientos han recaído sobre María Flores, una atleta incansable, subcampeona andaluza en pruebas tan exigentes como el 2.000 obstáculo y los 3.000 metros, campeona sub 18 y sub 20, y medallista en el campeonato de España de campo a través.

También han rendido homenaje a Ana Pérez, que desde muy joven se ha convertido en un referente en las pistas. Subcampeona andaluza individual, campeona por equipos en varias ocasiones y poseedora de un récord andaluz en relevos.

Otro de los atletas que recibió el reconocimiento fue a para a manos de Elie Grzib, seis veces campeón de Andalucía, dos veces campeón de España y récord nacional en varias disciplinas, desde el lanzamiento de jabalina hasta pruebas de velocidad y resistencia.

El reconocimiento se cerraba en Manuel Camacho, presidente y fundador de la Escuela de Atletismo de Medina Sidonia. Su labor ha ido más allá de los triunfos personales, porque ha sembrado en muchos jóvenes la pasión por el atletismo. Además de los logros en campeonatos andaluces y nacionales, el verdadero mérito está en el legado humano y deportivo.

"Desde la Peña Cadista Manuel Irigoyen, queremos deciros a todos que sois un ejemplo a seguir. Habéis demostrado que, con disciplina, humildad y esfuerzo, se pueden alcanzar grandes metas. Y, al igual que animamos a nuestro Cádiz CF, os animamos a vosotros a seguir soñando, a seguir compitiendo y a seguir inspirando a los demás", indicaban desde esta entidad.