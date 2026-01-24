Oxígeno anímico para el Cádiz CF Mirandilla (2-1)

El Cádiz CF Mirandilla rompe la peor dinámica de la temporada con una victoria de mucho mérito tras imponerse por 2-1 al Utrera en el encuentro disputado en el campo Ramón Blanco, en El Rosal. Un auténtico golazo de Barroso desde fuera del área en el tramo final decidió un partido muy competido.

El partido comenzó con igualdad y pocas ocasiones claras. El Mirandilla trataba de llevar la iniciativa, aunque sin profundidad en los primeros minutos. En el minuto 16, el filial amarillo vio cómo se le anulaba un gol por una falta previa sobre el guardameta visitante. Poco después, Jose González estuvo cerca de adelantar a los locales, avisando de las intenciones del conjunto cadista.

El primer tanto del encuentro llegaría en el minuto 30. Ngono aprovechó una buena acción ofensiva para batir al portero del Utrera y poner el 1-0, premio al crecimiento del conjunto gaditano con el paso de los minutos.

Tras el descanso, el partido se volvió más abierto. El Utrera dio un paso al frente y buscó el empate, que acabaría llegando en el minuto 75, desde el punto de penalti, igualando el choque y poniendo emoción al tramo final.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba al reparto de puntos, apareció Barroso para decidirlo. En el minuto 82, el jugador cadista sacó un espectacular disparo desde fuera del área que se coló en la escuadra, imposible para el portero, desatando la locura en la Ciudad Deportiva y sellando el definitivo 2-1.

Triunfo trabajado y de gran valor para el Mirandilla, que supo rehacerse tras el empate y demostró carácter para llevarse tres puntos muy importantes.