Ni el confinamiento en casa ni el posterior aplazamiento de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 al año que viene han sido suficientes para minar la ilusión de José Manuel Quintero ni un ápice por conseguir su sueño de conseguir una plaza para competir el próximo año en Japón. El atleta de Chiclana por fin está de enhorabuena, ya que este lunes pudo empezar sus entrenamientos al aire libre en la pista de Huerta Mata.

–Dos meses entrenando en casa para un deportista como tú, que además lleva nadando desde los cinco años, se te han tenido que hacer eternos.

–No creas. Cuando me operaron de la espalda a los 13 años y quedé en silla de ruedas ya me pasé un año ingresado en el hospital, así que, después de eso, estar dos meses en casa se me ha hecho fácil.

–¿Cuáles han sido las primeras sensaciones en la toma de contacto con la pista?

–Muy buenas, ha sido muy emocionante y he disfrutado como un niño. Echaba de menos poder entrenar en el exterior y disfrutar del sol, ya que en casa, sin balcón ni patio, pasaba los días sin verlo. Además, he notado lo útiles que han sido los entrenamientos en casa.

–Ahora tienes a tu disposición el estadio municipal, además en uso exclusivo, lo que garantiza que tus entrenamientos se desarrollen siguiendo todos los protocolos de seguridad, limpieza y desinfección que exige el estado de alarma.

–Efectivamente. La Delegación de deportes ha mostrado desde el principio su total predisposición para abrirme las puertas del estadio y ayudarme así a que pueda continuar con mi preparación. Les estoy muy agradecido.

–Con el relevo español conseguiste la plaza para Tokio en noviembre en el Mundial de Dubai, con un cuarteto muy especial.

–Mi primera competición con ellos fue ese Mundial y terminamos cuartos y clasificados para Tokio 2020. Si todo hubiera seguido su curso, en el Europeo que precede a los Juegos teníamos muchísmas opciones de medalla. Creo que formamos un grupo muy bonito porque es un relevo mixto e inclusivo, donde cada uno tiene una discapacidad diferente. Y mira, equipazo. Además, todos nos llevamos genial. Este tipo de relevos no es común, de hecho nació hace solo dos años, así que estoy supercontento por formar parte de él.

"Soy una persona bastante ambiciosa, me encantan los retos; si me propongo algo, lo consigo"

–Campeón de España de triatlón, atletismo y natación. Campeón del Mundo y de Europa de duatlón, entre otros. Todavía no has cumplido los 22 y ya tienes un curriculum deportivo que impresiona.

–A nivel profesional solo llevo compitiendo seis años, aunque nadaba desde pequeño. Evidentemente, quedarme en silla de ruedas fue un punto de inflexión determinante en mi vida. En ese momento y en los primeros años tras la operación no imaginaba ni por asomo que volvería a hacer deporte, y menos llegar a este nivel.

–No has tenido precisamente un camino de rosas y sin embargo jamás has perdido la sonrisa.

–Soy muy risueño, desde siempre, y muy positivo. Creo que todo depende de la actitud con la que se afrontan las cosas. Si yo puedo, ¿no vas a poder tú?.

–Todo un ejemplo de madurez en plena juventud.

–La verdad es que mis amigos suelen ser más mayores que yo. Al final lo importante es rodearse de gente que te quiera.

–Seguro que es mucha, como tus patrocinadores, que no te faltan.

–Ahora, pero en los comienzos los tuve que buscar yo puerta por puerta, como todo el mundo. Vengo de una familia humilde que no podía costear los gastos que requiere la competición. Según iba ganando títulos y ya tenía cierto renombre han sido otros los que me han llamado a mí.La verdad es que no me puedo quejar.

–¿Cómo valoras el hecho de tener un año más por delante para preparar los Juegos?

–En principio debería ser mejor y mi objetivo es llegar a los Juegos de Tokio, pero ahora todo es incertidumbre. Antes sabía que las opciones eran muchas. Llevo poco tiempo en el atletismo y quiero bajar de los 15 segundos en los 100 metros. Tengo margen para mejorar pero pueden pasar muchas cosas.

–100, 400 y relevo. Desde luego, trabajo tienes.

–Soy una persona muy ambiciosa, me encantan los retos. Y si me propongo algo, lo consigo.