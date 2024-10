Nuevo éxito de Eva Rodríguez

El pasado fin de semana se disputaba el Ironman 70.3 en Tánger. Esta competición se iniciaba nadando 1.900 metros en la playa de Tánger, continuaba con 90 kilómetros de ciclismo con casi 1.000 metros de desnivel, y finalizaba corriendo 21 kilómetros por el paseo marítimo de Tánger.

La joven gaditana Eva Rodríguez de Trujillo Campo-Cossío finalizó la prueba en 4 horas y 56 minutos, consiguiendo un tercer puesto en su grupo de edad, y un cuarto puesto en la clasificación general femenina, logrando así la clasificación para el Campeonato del Mundo que se celebrará en noviembre del año próximo en Marbella.

"Aun sin querer crearme mucha presión el día de la prueba, tenía claro mi objetivo, y quería clasificarme para el Mundial, un objetivo bastante exigente, ya que en mi grupo de edad solo hay una plaza, y había que lucharlo hasta el final, porque cada segundo cuenta" .

Eva Rodríguez de Trujillo, que en 2023 fue la primera mujer gaditana que se ponía en línea de salida en un campeonato del mundo de Ironman 70.3, revalida su clasificación y estará también en la línea de salida del Campeonato del Mundo en Marbella en 2025. Para ello contará con la ayuda y apoyo de 'Hispania agencia Inmobiliaria'.

Además de su trayectoria internacional, Eva fue galardonada en la ciudad con el premio del deporte ciudad de Cadiz 2023, y no duda de compaginar su agenda deportiva para estar presente en cada una de las pruebas deportivas que se organizan en la ciudad. Tanto es así, que el pasado mes de septiembre se llevó la victoria absoluta en la I Media Maratón Ciudad de Cádiz y un segundo puesto en el Triatlón Trihercules.

"Creo que el secreto no es otro que la constancia y disciplina, y no solo en el deporte, sino también en lo profesional y personal. Es clave tener claro cuál es nuestro objetivo, y luchar por ello. No valen las excusas", manifestaba la gaditana.

La joven ingeniera cuenta su gran pasión por el mundo del deporte y por el de la tecnología sanitaria. "Considero que tengo mucha suerte, ya que me encanta mi profesión, y al final me dedico a mis dos pasiones, el triatlon y mi trabajo".