Nueva derrota del San Fernando, que deja a Iriondo en la cuerda floja

Cuarta derrota consecutiva. Paciente en estado crítico. Múltiples problemas. Crisis alarmante en el San Fernando. El partido ante el Antoniano (0-1) deja al equipo de La Isla tocando fondo y, todo apunta a ello, irremediablemente se tomarán las medidas oportunas para que la temporada no sea un fracaso total, con la clara intención de enderezar un rumbo perdido y con la esperanza de que se revierta una situación que, en estos momentos, parece no tener solución alguna. Por ello, la cabeza visible, el que está delante, el que toma las decisiones, Antonio Iriondo, está, más que nunca, en una cuerda floja y no sería de extrañar que terminase siendo cortada en el transcurso de la semana. Es lo que se respiraba al finalizar el partido ante el Antoniano.

Y es que, ante los de Lebrija, se consumó la cuarta derrota consecutiva de un equipo que, sobre el papel, debería de estar peleando con los más grandes del grupo. Si las otras tres hicieron daño, ésta ha herido de muerte y el desasosiego se ha apoderado de una entidad que se las prometía la mar de felices cuando comenzaba la campaña.

Y lo malo de la derrota no ella como tal. Lo malo de la derrota es las sensaciones que ha dado, una jornada más el conjunto isleño, carente de profundidad, de creación de juego, de oportunidades de gol, sobre todo en la segunda mitad, donde, a la vez que el cuadro de Iriondo decrecía, el rival crecía creyendo lo que en un principio era increíble, lograr los tres puntos de un campo que, en teoría, debería de ser inexpugnable, pero que se ha convertido en una panacea para todo aquel que lo visita.

El partido no tiene más historia que la impotencia de un equipo al que parece faltarle ideas, al que le cuesta un mundo llegar a la portería contraria, y por no hablar de goles, carente de ellos durante uno y otro partido. Y así, es imposible.

Bien es cierto qué en la primera mitad, los isleños parecieron ser superiores, por aquello de tener más posesión que el rival y que los azulinos parecían carburar de otra forma con la presencia de Omar Santana en el centro del campo. Pero con ello, solamente llegaron dos centros desde la banda izquierda, en el 7 y el 19 a los que no llegó Rubén Enrí.

Sin embargo, los lebrijanos, sin aparente fatiga, controlaban bien la situación e, incluso, se atrevían a aparecer en campo contrario, sobre todo Ayán que se marcó en el 26’ una jugada maradoniana para terminar obligando a De la Calzada a intervenir abajo en su resolución.

En el 35’ llegó la más clara de los azulinos, en un impresionante disparo de Yerai que de manera acrobática despejó Diego Barrios. Pobre bagaje en el primer periodo.

En la segunda mitad, conforme iban pasando los minutos, los isleños parecían disolverse cuan azucarillo en un café y solamente caben destacar dos jugadas de peligro en todo el periodo; un disparo de Kike Carrasco que repelió Diego Barrios y cuyo segundo remate de Yerai se fue fuera por centímetros. Y la inexplicable anulación de un gol, que hubiese salvado un punto al menos, en un fuera de juego ‘inventado’ por el auxiliar e imposible de ver por parte de nadie en el tiempo de descuento.

Entre una y otra jugada llegó el tanto del equipo lebrijano, la desesperación de una grada que parece estar harta de estar harta, la impotencia de un San Fernando que no carbura, el desencajamiento generalizado y la incredulidad de una situación que parece insostenible, que nadie se esperaba y que, con casi total seguridad terminará haciendo rodar cabezas de forma inesperada. Y es que, independientemente, de la derrota, que ya son cuatro continuadas, lo peor del encuentro ante el Antoniano fue, sin duda alguna, las malas sensaciones que deja el cuadro azulino.

Ficha técnica

San Fernando CD (0): De la Calzada, Kike Carrasco (Gomila, 75’), David Guerrero (Álex Cortijo, 75’), Germán, Álex Macías, Yerai Dávila, Arnedo, Omar Santana (Vidal, 62’), Dani García, Julio Iglesias y Rubén Enrí.

Atlético Antoniano (1): Diego Barrios, Cobo, Fromsa, Juanfran, Joau, Javi Rodríguez (Néstor, 92’), José Mari, Borja (Mike, 54’), Guille Campos, Álvaro Caro y Ayán (Nacho, 84’).

Árbitro: Aranda Delgado (malagueño). Mostró cartulinas amarillas por parte del San Fernando a; David Guerrero, Germán, Omar Santan y Kike Carrasco mientras que por parte lebrijana la vieron; Juanfran, Mike y Nacho.

Gol: 0-1 (78’) Balón raso que centra Javi Rodríguez para que Mike marque a placer y sin oposición.

Incidencias: Alrededor de 2.000 espectadores en el Iberoamericano de Bahía Sur, unos 200 llegados desde Lebrija. Al final del partido hubo pitos contra el equipo azulino. Terreno de juego en muy buenas condiciones.