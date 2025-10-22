La NBA arranca con una amarga derrota de los Lakers de Doncic ante los Warriors

Los Golden State Warriors, al son del legendario Stephen Curry y con un brillante partido de Jimmy Butler, sometieron este martes a Los Angeles Lakers a un amargo arranque de temporada para el equipo encabezado por Luka Doncic (119-109).

Doncic (43 puntos, 9 asistencias y 12 rebotes) afrontó su primer partido del curso con la camiseta del equipo más glamuroso de EE. UU. como máxima estrella, aunque prácticamente solo en las jugadas. Sintió la ausencia de su compañero LeBron James, quien se pierde el inicio de temporada por un problema de ciática.

Los Lakers cerraron la primera mitad cinco puntos por debajo de los Warriors, a pesar de las acciones de Doncic, que comenzó el duelo con su habitual fórmula ofensiva para anotar el mayor número posible de puntos y desestabilizar al rival.

Aunque sólo sumó 10 puntos en los primeros minutos del partido, la estrella eslovena sirvió de trampolín para algunos de sus compañeros, encestando sus dos primeros triples de la temporada en un primer tiempo que ayudó a recortar distancias, pese a mantenerse casi todo momento por detrás del rival.

Si bien no fue la mejor noche para Doncic, pese a coronarse como el máximo anotador del encuentro, logró despertar al conjunto angelino en el segundo tiempo, que fue clave para recortar puntos frente al rival.

El estadounidense Austin Reaves tampoco estuvo fino, con 26 puntos, 9 asistencias y 5 rebotes, en unos Lakers que solo convirtieron el 54,5 % de sus tiros de campo.

En cambio, los Warriors ofrecieron un recital de puntería con un fantástico 26 de 29 en tiros (89,7 %), siendo Jimmy Butler el máximo anotador del conjunto de San Francisco con 31 puntos y 5 rebotes.

Un emocionante segundo tiempo que se deshincha en el tercero

El esloveno añadió otros 12 puntos en el segundo cuarto que revitalizaron a los dorado y púrpura, lo que les permitió neutralizar una desventaja de 10 puntos ante los Warriors y cerrar el parcial con una diferencia mínima: 54–55.

Al comenzar el tercer cuarto, el conjunto de San Francisco se propuso aumentar esa ajustada ventaja y, en los primeros minutos, lo logró, alcanzando una cómoda renta de más de 10 puntos sobre los Lakers.

Ese tercer cuarto fue determinante para que los de San Francisco consolidaran su dominio en el encuentro, volviendo cada vez más cuesta arriba la remontada angelina.

Junto al emblemático Curry, quien sumó 23 puntos, 4 asistencias y encestó 6 de 14 tiros, Buddy Hield (17 puntos con 5 de 10 en triples) y Jonathan Kuminga (17 puntos y 9 rebotes) encabezaron a unos Warriors avasalladores, que al cierre del tercer cuarto ya ganaban por 11.

Poco margen de mejora hubo para los de Doncic en el último cuarto: pese a mantener la compostura hasta el final, no lograron revertir un resultado que arrastraron desde el inicio del partido.

Con un amargo comienzo, los Lakers tropiezan en el inicio de su nueva era y en sus aspiraciones de alzarse con el anillo de campeones, mientras que los Warriors confirman que su dinastía sigue con hambre de gloria.

Los Thunder imponen la ley del campeón

Los Oklahoma City Thunder impusieron este martes, en el día inaugural de la nueva temporada de la NBA, la ley del campeón y, tras recibir sus anillos por el título conquistado el pasado junio, remontaron doce puntos de desventaja ante los Houston Rockets y triunfaron por 125-124 en el Paycom Center de Oklahoma City tras pasar por una doble prórroga.

Por sexta vez en la historia, la NBA abrió el telón sobre la nueva temporada con un partido de dos prórrogas. En el momento de la necesidad, OKC se encomendó a Shai Gilgeous Alexander, el último MVP, quien firmó 24 de sus 35 puntos entre el cuarto período y los dos tiempos extra.

En la noche en la que los Thunder subieron al techo del Paycom Center el estandarte de campeones NBA, 'SGA' conectó 12 de sus 26 tiros de campo, pese a un modesto 1 de 9 en triples, y llevó de la mano a OKC hacia el triunfo acompañado por los 28 de Chet Holmgren.

Lo hizo ante Kevin Durant, ex de los Thunder, quien debutó con la camiseta número 7 de los Rockets con 23 puntos y 9 rebotes. El doble campeón NBA cometió la falta decisiva con 2 segundos para el final de la segunda prórroga ante Gilgeous Alexander, cuyo 2 de 2 entregó la victoria a OKC.

Los Thunder, que no podían contar con Jalen Williams por un problema en una muñeca, se sobrepusieron a una noche estelar de Alperen Sengun, quien selló 39 puntos y 11 rebotes y vivió la noche más efectiva de su carrera desde el arco, con 5 triples.

Era el 22 de junio cuando, en este mismo escenario, los Thunder doblegaron a los Indiana Pacers en el séptimo partido de las Finales para levantar al cielo el primer anillo de su historia en Oklahoma.

Este martes, en el día inaugural de la nueva temporada, la plantilla de Mark Daigneault recibió los anillos de campeones y subió al techo del Paycom Center el estandarte del título.

Cada miembro de la plantilla recibió un anillo de oro de catorce quilates y diamantes, el símbolo del espectacular camino triunfal de la última temporada.