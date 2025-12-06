Mirandilla-Balona, derbi con claro sello de ascenso

El Cádiz CF Mirandilla se enfrenta este domingo, a las 12:00 horas, a la Balompédica Linense en El Rosal, en un encuentro que se presenta exigente y de alto nivel competitivo.

En la rueda de prensa previa, el entrenador del filial, Francisco Cordero 'Rubio', destacó que la semana de entrenamientos ha sido muy positiva. "Los chicos han llegado con muchísimas ganas de seguir en la misma dinámica positiva que llevamos. Los entrenamientos están siendo con la misma intensidad y ritmo de siempre, y la ilusión del equipo es máxima, sobre todo con varios jugadores del filial que entrenan con el primer equipo y mantienen a todos muy alerta", afirmó el lebrijano.

Del rival, el técnico valoró la racha que atesora: "Es un equipo que empezó perdiendo sus dos primeros partidos fuera de casa, pero desde entonces acumula diez encuentros sin perder, con cinco victorias y cinco empates. Es uno de los mejores equipos a domicilio y está llamado a pelear por el play-off e incluso por el ascenso directo".

Por su parte, la Balona, que hilvana diez jornadas sin conocer la derrota, visita al único equipo del grupo X de Tercera Federación que se mantiene invicto después de la duodécima jornada. Los albinegros recuperan a Diego Domínguez y Adrián Moyano, que se perdieron el choque precedente por sanción, de manera que Marlone, lesionado, aparece como la única baja confirmada. Esta vez no hay canteranos en la convocatoria.

Hablar de final adelantada a estas alturas de temporada y más si se trata de un equipo que acumula diez jornadas sin perder suena a hipérbole. Sin embargo, la Balona acude a El Rosal para enfrentarse al Mirandilla con el lastre de saber que una derrota le situaría a nueve puntos de la primera plaza.