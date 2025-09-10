Una imagen desoladora por los incendios en la llegada al Alto de El Morredero.
Una imagen desoladora por los incendios en la llegada al Alto de El Morredero. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 17

Pellizzari estrena su palmarés y Vingegaard es aún más líder

Redacción Deportes

Alto de El Morredero (León), 10 de septiembre 2025 - 20:47

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) lució el maillot blanco de mejor joven de la Vuelta en la cima de El Morredero estrenando su palmarés como vencedor de la decimoséptima etapa, entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, de 143,2 km, en la que Jonas Vingegaard (Visma) reforzó su maillor rojo con 2 segundos.

