Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) demostró que "quien la sigue la consigue" logrando su primera victoria al esprint en la Vuelta a España 2025, en la decimoquinta etapa, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km, jornada de transición para los favoritos, con el danés Jonas Vingegaard al frente en la general.
Mientras las protestas propalestinas ganan terreno al aspecto deportivo de la Vuelta, la vida sigue, no sin sobresaltos. En ruta, la ocasión la aprovechó Pedersen (Tollose, 29 años) para sacarse la espina al esprint. Aún estaba inédito, algo frustrado, pero se metió en la fuga buena y numerosa del día y por velocidad le ganó la partida al venezolano Orluis Aular (Movistar).
1/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
2/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
3/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
4/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
5/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
6/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
7/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
8/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
9/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
10/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
11/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
12/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
13/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
14/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
15/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
16/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
17/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
18/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
19/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
20/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
21/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
22/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
23/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
24/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
25/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
26/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
27/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
28/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
29/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
30/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
31/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
32/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
33/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
34/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
35/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
36/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
37/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
38/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
39/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
40/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
41/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
42/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
43/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
44/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
45/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
46/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
47/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
48/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
49/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
50/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
51/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
52/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
53/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
54/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
55/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Javier Lizón | Efe
56/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
57/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
58/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
59/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
60/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
61/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
62/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
63/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
64/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
65/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
66/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
67/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Eliseo Trigo | Efe
68/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
69/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
70/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
71/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
72/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
73/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
74/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
75/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
76/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
77/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
78/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press
79/79Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15/Carlos Castro | Europa Press