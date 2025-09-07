Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14

Marc Soler (UAE) anotó la tercera victoria española en la Vuelta con una heroica e "inesperada" escapada que le permitió cruzar la meta de La Farrapona en solitario, celebrando el cumpleaños de su mujer, besando las pulseras de su muñeca derecha, y haciendo inútil la persecución del grupo de favoritos, donde Vingegaard arañó dos segundos como líder, batiendo al esprint a Joao Almeida.
1/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
2/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
3/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
4/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
5/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
6/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
7/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
8/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
9/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
10/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
11/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
12/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
13/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
14/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
15/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
16/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
17/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
18/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
19/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
20/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
21/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
22/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
23/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
24/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
25/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
26/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
27/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
28/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
29/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
30/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
31/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
32/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
33/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
34/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
35/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
36/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
37/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
38/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
39/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
40/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
41/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
42/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
43/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
44/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
45/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
46/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
47/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
48/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
49/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
50/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
51/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
52/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe
53/53Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 14/Javier Lizón | Efe