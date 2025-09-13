Venta de Vargas
María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio.
María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio. / Alex Plavevski | Efe

Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada

María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

Redacción Deportes

Tokio, 13 de septiembre 2025 - 10:15

La española María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

La atleta granadina, de 29 años, es la gran dominadora de la marcha mundial. No hay nadie como ella. Las rivales la temen, ella lo sabe y eso refrenda la enorme confianza que tiene en sí misma, sobre todo a raíz de los cambios que experimentó en la técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, donde fue descalificada en los 20 y 35 km.

