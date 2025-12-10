Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City

El Manchester City se llevó la victoria del Bernabéu, en la sexta jornada de la fase Liga de la Liga de Campeones, tras remontar el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes en el minuto 28 gracias a los goles del inglés Nico O'Rilley en el 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti.
El resultado no se movió en la segunda parte y deja al equipo inglés cuarto en la clasificación con 13 puntos, mientras que el español es séptimo con 12.
1/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
2/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
3/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
4/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
5/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
6/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
7/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
8/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
9/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
10/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
11/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
12/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
13/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
14/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
15/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
16/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Mike Egerton | Europa Press
17/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
18/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
19/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
20/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
21/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
22/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
23/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
24/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
25/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
26/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
27/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
28/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
29/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
30/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
31/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
32/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
33/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
34/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
35/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
36/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
37/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
38/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
39/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
40/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
41/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
42/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
43/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
44/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
45/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
46/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
47/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
48/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
49/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
50/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
51/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
52/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
53/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
54/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
55/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
56/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
57/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
58/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
59/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
60/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
61/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
62/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
63/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Juanjo Martín | Efe
64/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
65/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
66/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
67/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
68/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
69/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
70/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
71/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
72/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
73/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
74/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
75/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
76/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
77/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
78/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
79/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
80/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
81/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
82/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
83/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
84/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
85/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
86/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
87/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
88/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
89/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
90/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
91/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
92/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
93/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
94/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
95/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
96/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
97/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
98/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
99/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
100/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
101/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
102/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
103/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
104/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/Kiko Huesca | Efe
105/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
106/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
107/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
108/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
109/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
110/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
111/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
112/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
113/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
114/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
115/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
116/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
117/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
118/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
119/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
120/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
121/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
122/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
123/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
124/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
125/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
126/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
127/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
128/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
129/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
130/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
131/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
132/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
133/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
134/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
135/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
136/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
137/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
138/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
139/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
140/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
141/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
142/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
143/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
144/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
145/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
146/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
147/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
148/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
149/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
150/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
151/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
152/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
153/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
154/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
155/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
156/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
157/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
158/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
159/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
160/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
161/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
162/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
163/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
164/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
165/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
166/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
167/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
168/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
169/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
170/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
171/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
172/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
173/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
174/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
175/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
176/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
177/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
178/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
179/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
180/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
181/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
182/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
183/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
184/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
185/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
186/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
187/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
188/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
189/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
190/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
191/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
192/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
193/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
194/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
195/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
196/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
197/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
198/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
199/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
200/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
201/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
202/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
203/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
204/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
205/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
206/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
207/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
208/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
209/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
210/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
211/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
212/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
213/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
214/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
215/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
216/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
217/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
218/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
219/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
220/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
221/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
222/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
223/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
224/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
225/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
226/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
227/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
228/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
229/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
230/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
231/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
232/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
233/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
234/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
235/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
236/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
237/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
238/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
239/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
240/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
241/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
242/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
243/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
244/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
245/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
246/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
247/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
248/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
249/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
250/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
251/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
252/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
253/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
254/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
255/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
256/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
257/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
258/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
259/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
260/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
261/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
262/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
263/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
264/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
265/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
266/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
267/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
268/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
269/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
270/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
271/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
272/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
273/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
274/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
275/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
276/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
277/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
278/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
279/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
280/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
281/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
282/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
283/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
284/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
285/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
286/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
287/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
288/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
289/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
290/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
291/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
292/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
293/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
294/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
295/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
296/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
297/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
298/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
299/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
300/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
301/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
302/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
303/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
304/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
305/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
306/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
307/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
308/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
309/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
310/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
311/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
312/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
313/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
314/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
315/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
316/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
317/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
318/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
319/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press
320/385Las mejores fotos del Real Madrid-Manchester City/AFP 7 | Europa Press