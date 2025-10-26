Una de las tánganas del final del partido en el Santiago Bernabéu.
Una de las tánganas del final del partido en el Santiago Bernabéu. / Chema Moya | Efe

Las mejores fotos del Real Madrid-Barcelona

El Real Madrid es superior en el clásico y se escapa a cinco puntos (2-1)

El final del encuentro estuvo marcado por las tánganas entre los dos equipos

Redacción Deportes

Madrid, 26 de octubre 2025 - 18:37

Un gol del francés Kylian Mbappé en el minuto 22 y otro de Jude Bellingham en el 43 superaron el de Fermín López en el 38 y dieron la victoria al Real Madrid ante el Barcelona (2-1) en un clásico que deja al conjunto blanco reforzado en el liderato de la Liga, con cinco puntos de ventaja respecto a los azulgranas.

Clásico en el que el Real Madrid vio anulados tres goles por fuera de juego -dos de Mbappé y uno de Bellingham-, en el que el colegiado César Soto Grado anuló, tras revisar la acción en el monitor del VAR, un penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior en el minuto 3 y concedió otro por mano de Eric García que Szczesny paró a Mbappé en el 52.

