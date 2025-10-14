Los jugadores españoles celebran uno de los tantos de la goleada sobre Bulgaria.
Los jugadores españoles celebran uno de los tantos de la goleada sobre Bulgaria. / R. García | Efe

Las mejores fotos del España-Bulgaria

España se divierte, golea y acaricia ya el pase al Mundial (4-0)

Redacción Deportes

Valladolid, 14 de octubre 2025 - 23:08

La selección española igualó la mejor racha de partidos sin perder en partidos oficiales, con 29, goleando a Bulgaria en el estadio José Zorrilla (4-0), con un doblete de Mikel Merino, un tanto de Chernev en propia puerta y un penalti marcado por Mikel Oyarzabal en la cuarta jornada de la fase de clasificación europea del Mundial 2026.

España extendió su firme camino al Mundial, con pleno de triunfos en cuatro jornadas con 15 goles a favor y ninguno en contra. Superior a Bulgaria en un partido en el que remató en 33 ocasiones, once a puerta y un remate al travesaño de Pedri, el triunfo lo selló Mikel Merino con un doblete de cabeza, en los minutos 35 y 57, un tanto en propia puerta de Chernev a once minutos del final y un penalti marcado por Oyarzabal en el tiempo añadido.

Las mejores fotos del España-Bulgaria
