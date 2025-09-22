Lamine Yamal posa con su madre y una parte de su familia antes de comenzar la gala en París.
Lamine Yamal posa con su madre y una parte de su familia antes de comenzar la gala en París. / Mohammed Badra | Efe

Las mejores fotos del Balón de Oro

Aitana Bonmatí vuelve a ser la mejor jugadora del mundo por tercer año consecutivo

Lamine Yamal y Vicky López, los dos mejores futbolistas jóvenes, Luis Enrique, el mejor entrenador, primeros españoles premiados

La gala del Balón de Oro 2025, en directo

Redacción Deportes

París, 22 de septiembre 2025 - 22:10

