El médico 'runner' que salvó a otro corredor en la Behobia - San Sebastián

Imagina preparar la histórica carrera Behobia-San Sebastián con amigos y el único objetivo de afrontar un nuevo domingo lleno de kilómetros y lejos de la habitual rutina estresante del trabajo. Pero entonces, en el kilómetro 10 un grito de auxilio te obliga, por responsabilidad médica y necesidad urgente, a pararte en seco ante la caída fulminante de un corredor de unos 40 años que entra en parada cardiorrepiratoria y se debate entre la vida y la muerte.

Es la realidad que plasma la crónica de carrera que este domingo 9 de noviembre escribió Rafa Pajares (59 años), médico de UCI del Hospital General de Segovia y runner : ”Iba solo y con cascos pero me di cuenta de que la gente empezó a señalar y levantar los brazos, así que decidí parar mi carrera e ir corriendo a la zona. Era un chico de unos 40 años. Estaba inconsciente, con convulsiones y con una respiración agónica y superficial”, asegura a EFE. Aunque no es la primera vez que atiende casos graves en carreras, nunca imaginó acabar el recorrido de 20 kilómetros entre Behobia y San Sebastián salvando literalmente la vida de un corredor que recibió en ese momento la reanimación básica sin material, gracias a él, otro médico de Burgos y una enfermera.

“Me lancé sin dudar, le hice el boca a boca, mientras mis compañeros le hacían el masaje. Se avisó de manera urgente para que viniera un desfribilador pero estuvimos unos 15 minutos haciendo la reanimación hasta que llegó la UVI movil. Nos han dicho que de no haber intervenido de inmediato el chico habría muerto”, añade. Rafa lleva unos 15 años corriendo y es muy querido por sus amigos del grupo de 'running' en Madrid. Es conocido por sus bromas y su buen humor, aunque la realidad que vive cada día en el servicio de urgencias es bien distinta. “Empecé a correr porque me venía muy bien para desconectar pero quemé todas las etapas: hice mil carreras de 5 y 10 kilómetros, muchas medias maratones (21km.) nacionales e internacionales y voy camino de la cuarta maratón (42km.) pero hay que saber lo que se hace”, añade.

El calor, gran enemigo del ‘runner’

Al ser preguntado por los síntomas que alertan de un problema así, el médico internista habla de dolor torácico, que a veces se extiende a brazos, cuello o espalda. Y otros síntomas como arritmias, mareos, calambres o dolor de estómago. “Son síntomas de deshidratación y si eso ocurre hay que parar. La Behobia es una carrera muy exigente. Son más de 20 kilómetros subiendo dos puertos de montaña con una inclinación muy grande. No es una carrera para ir de risas y sin haber entrenado, menos si hace el calor de esta edición”.

Últimamente con la moda 'runner' considera que la gente no se lo toma tan en serio: “Se ha perdido el miedo y a veces corremos para salir bien en la foto sin pensar que nos podemos llevar un susto”.

No es la primera vez que atiende a corredores, pero asegura que “cada vez pasa más a menudo". "Hay un porcentaje de gente que le puede pasar porque haya una alteración genética o una patología no diagnosticada pero es cierto que se está acentuando. Cada vez hay gente menos preparada que se apunta a carreras exigentes sin ser conscientes del riesgo”, cuenta. “Aconsejo pruebas de esfuerzo, chequeos, hidratación, buena alimentación, preparación adecuada y es importante hacer entender a la gente que de esto no vivimos nadie, que lo hacemos por deporte y por diversión pero que no merece la pena ponerse en riesgo por algo así”, asegura.

Los amigos de Rafael hacen bromas con él porque siempre interrumpe sus carreras, al tener que atender a alguien, y nunca llega en tiempo real a meta. Él asegura que no le importa y se siente en la obligación de hacerlo, confiesa que le encantaría que cada uno fuera responsable de saber si ha entrenado lo suficiente como para enfrentarse a la prueba.

El domingo 9 por la noche al llegar al hotel en San Sebastián no podía dejar de pensar en ese chico al que había atendido, por lo que llamó al hospital e intentó hablar con la UCI: “A pesar de saber que no me pueden contar mucho por protección de datos, me dijeron que seguía vivo. El jefe de UCI ya me ha confirmado que está estable y que de no haber sido por nosotros no habría salido”.

Volviendo a Madrid, a Rafa le contactó la organización de la Behobia para agradecerle semejante ayuda: "Han buscado mi número y quieren obsequiarme con el dorsal del año que viene y el alojamiento. No es necesario pero es un gesto muy bonito de agradecer”, cuenta emocionado.

La próxima ocasión en la que este médico ‘runner’ y “ángel de la guarda” para muchos corredores se ponga el dorsal será en la Maratón de Valencia. La ONG World Central Kitchen le seleccionó para correr en su nombre, con el fin de recaudar fondos, y sumar kilómetros con otro objetivo: “le da otro sentido a correr, con una dimensión más bonita y aún más especial”.