Medallas para dos gaditanos en el Mundial de Combat Ju Jutsu,

Madrid fue escenario días pasados del Campeonato del Mundo de Combat Ju Jutsu, que contó con la asistencia de algo más de 500 participantes procedentes de 20 países. La cita tuvo sello gaditano con presencia en el podio.

Origen Academy estuvo presente en el Mundial con dos luchadores gaditanos que fueron seleccionados para participar y representar a la selección española.

Miguel Casas lo hizo en la categoría de -40 kilos 11 años, en la que se hizo con la medalla de bronce después de caer contra Ucrania en semifinales.

Miguel Casas posa con la medalla obtenida.

Por su parte, Manuel Mariscal, en la categoría de Adulto -77 kilos, ganó el doble campeonato mundial en la categoría de Close Combat y Ground Combat, para lo que se impuso a Ucrania, Kazajistán, Bélgica y Kirguistán en la final, finalizando por llaves de piernas y llaves de brazo a todos los contrincantes. Manuel Mariscal se hace con el título mundial, después de haber ganado el europeo en 2022.