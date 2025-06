Marc Márquez se apunta su novena sprint

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha conseguido su novena victoria de la temporada al vencer la carrera sprint del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP que se ha disputado en el circuit de Assen.

Marc Márquez, más líder del campeonato, dominó la prueba sprint desde la primera hasta la última vuelta, tras recuperar en el primer giro desde el cuarto hasta el primer puesto para vencer por delante de su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

Hasta trece vueltas debían completar todos los pilotos de MotoGP, entre los que Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) fue el primero en afrontar la rápida curva de final de recta al apagarse el semáforo rojo, seguido por un espectacular Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), seguido por su compañero de equipo Francesco 'Pecco' Bagnacia (Ducati Desmosedici GP25), todos ellos con los compuestos de neumáticos blandos tanto en la rueda delantera como en la trasera.

Pero antes de completarse el primer giro, el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) ganó una posición al superar a Pecco Bagnaia, mientras que Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Joan Mir (Honda RC 213 V) se iban por los suelos y Marc Márquez superaba a Fabio Quartararo antes de atravesar la línea de llegada.

Justo después de ese punto era Alex Márquez el que adelantaba al francés Quartararo para situarse segundo tras su hermano Marc, mientras Bagnaia perdía una posición más y quedaba quinto tras su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien poco después también superaba a Quartararo.

Vuelta tras vuelta se consolidaron las posiciones con Marc Márquez líder, por delante de Alex Márquez y Marco Bezzecchi y ya a más de cinco décimas de segundo se encontraba el dúo Quartararo/Bagnaia, con otro grupo encabezado por el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP25) a más de ocho décimas de segundo. Bien es cierto que en ningún momento se incrementaron esas diferencias, más bien se estrecharon, beneficiados por el hecho de que apenas hubo adelantamientos durante esa primera parte de la carrera.

Marc y Alex Márquez lograron algo de distancia sobre Marco Bezzecchi y el pequeño de los hermanos naturales de la localidad ilerdense de Cervera buscando un punto en el que intentar superar al líder del mundial, aunque ya con el inconveniente de haber recibido un aviso por exceder los límites del circuito en tres ocasiones. Por detrás, Fabio di Giannantonio intentó en varias ocasiones, hasta que lo consiguió, superar a 'Pecco' Bagnaia.

Quartararo se fue al suelo, pero tendrá otra oportunidad el domingo desde la carrera

Lejos de lograr su objetivo, Alex Márquez se tuvo que mantener tras un sólido líder, Marc Márquez, con las posiciones de cabeza sin variaciones en ningún momento, con Marco Bezzecchi tercero, por delante de Fabio Quartararo y Fabio di Giannantonio, a cuatro vueltas del final. La carrera perdió a uno de sus protagonistas, Fabio Quartararo, en la curva diez de la décima vuelta, lo que produjo un 'corte' más claro entre el cuarteto de cabeza y el resto de perseguidores.

No hubo más variaciones hasta el final de la carrera pues aunque Alex Márquez lo intentó no pudo con su hermano Marc, que sumó su novena victoria al 'sprint' de diez posibles, con Bezzecchi en la tercera plaza del podio. La cuarta posición fue para Fabio di Giannantonio, por delante de Pecco Bagnaia, Maverick Viñales (KTM RC 16), Pedro Acosta (KTM RC 16) -que fue sancionado con tres segundos por no hacer una penalización de vuelta larga-, Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y Brad Binder (KTM RC 16).