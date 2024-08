El marbellí Ayoub Ghadfa se garantiza una medalla en +92kg tras vencer a Chaloyan

El boxeador marbellí Ayoub Ghadfa se garantizó, al menos, la medalla de bronce en +92 kilos tras acceder este viernes a las semifinales al derrotar al armenio David Chaloyan por decisión unánime (5-0). Una pelea que fue la reedición del último Europeo, donde ganó el español y también fue muy intensa, como ocurrió en París. Tanto que ambos boxeadores tuvieron que ser atendidos en repetidas ocasiones tras un choque cabeza con cabeza, que provocó un corte a Ayoub en la parte izquierda de la cabeza, encima de la oreja; mientras que Chaloyan sufrió un corte en la ceja izquierda.

Contratiempos para ambos púgiles que, aún así, siguieron con su alta intensidad. El primer asalto fue para el español, quien fue el ganador para los cinco jueces, gracias a su buen trabajo con la mano retrasada, la derecha, y por la mayor cadencia de golpes en comparación con un Chaloyan que trabajó mucho con la izquierda intentando controlar la distancia y el centro del ring.

En la segunda, los parones fueron continuos. En dos ocasiones por el corte de Ayoub y otros dos por parte de la esquina de Chaloyan para colocarle el calzón, que se le caía durante el combate. Unos segundos tres minutos en los que Ayoub se volvió a imponer. Esta vez para cuatro jueces, lo que le dejaba la pelea encarada solo con no meterse en problemas en el tercer asalto. Cuatro veces ya le dieron dos puntos de ventaja (20-18) y otro veía la contienda empate (19-19). Ayoub tenía que aguantar. Y así fue. Eso sí, el subcampeón mundial, Chaloyan, no iba a vender barata su derrota. El armenio subió la intensidad, consciente de que necesitaba pasar por encima del español para acceder a semifinales.

Lo intentó con una mayor combinación de golpes y con una derecha al mentón de Ayoub a falta de dos minutos que cambió el gesto al español, pero pudo recomponerse y seguir gestionando los instantes finales para acabar con el puño en alto en el París Arena Norte. Se trata del segundo boxeador español que se mete en semifinales, tras lograrlo Enmanuel Reyes Pla el jueves y acabar así con una sequía de medallas que databa de la plata de Rafa Lozano, actual seleccionador, en Sídney 2000.