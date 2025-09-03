El Mallorca retira la capitanía a Dani Rodríguez y le suspende de empleo y sueldo

El RCD Mallorca ha anunciado que le retira la capitanía a Dani Rodríguez con efecto inmediato y le suspende de empleo y sueldo tras sus críticas públicas al entrenador bermellón, Jagoba Arrasate.

El futbolista lanzó dos publicaciones en Instagram donde criticó abiertamente la decisión del técnico en el partido ante el Real Madrid de dar minutos a Jan Virgili antes que a él.

“Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega”, dijo en su segunda publicación.

“Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega”, añadió en un intento de disculparse ante la afición, en un episodio que ha terminado de la peor manera.

Con la retirada de la capitanía y la suspensión de empleo y sueldo, el club envía un mensaje contundente a la plantilla después de los hechos, tal y como habían anunciado los directivos este martes. “Tenemos que tomar medidas”, dijo el director de fútbol, Pablo Ortells, en una rueda de prensa, horas antes de tomar la decisión.