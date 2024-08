Lolo Hernández, el gran protagonista del Trofeo de la Sal

La XXVI edición del Trofeo de la Sal, que se disputará este próximo sábado, 17 de agosto, a las 20:00 horas en el Iberoamericano de Bahía Sur, vio la luz este miércoles con la puesta de largo de un torneo que medirá al equipo anfitrión contra el Marbella, equipo recién ascendido a Primera Federación. La cita será un reconocimiento a un ex azulino que dio un ascenso hace 30 años al CD San Fernando. Se trata de Lolo Hernández.

En el acto de presentación estuvieron presentes Louis Kinziger, presidente del San Fernando CD; Julia Pascual, Salinera Mayor; Antonio Rojas, concejal de Deportes; así como el homenajeado de esta edición, Lolo Hernández, el ex futbolistar sevillano que en 1994 firmó, con suspense, el tanto que dio el ascenso a Segunda B.

La emoción fue la nota de la puesta de largo, con un Lolo Hernández que lloró al recordar su ciclo en La Isla; muchos aficionados le han recibido como si no hubieran pasado tres décadas y eso le ha llegado hondo. "Siento cómo se me eriza la piel. Que San Fernando y su gente se acuerden de mí es impresionante. La Isla es un lugar especial y siempre he pensado que mi carrera deportiva debería haberse desarrollado al completo aquí", explicaba al tiempo que se congratulaba de los cimientos que tiene la entidad actual después de tanto tiempo.

Cabe recordar que los abonados del conjunto isleño tendrán aceso gratuito al partido presentando en la puerta el carné de la temporada 2024/25, ubicándose en la zona del campo que corresponde a ese abono. Para el resto de espectadores, los precios van de los 5 euros en General a los 8 euros en Tribuna. Los niños de hasta 14 años también tendrán acceso gratuito siempre que lo hagan acompañado por un adulto.

El Trofeo de la Sal será la presentación del San Fernando de Antonio Iriondo. Ese proyecto completamente renovado que echa a andar con el objetivo del ascenso.