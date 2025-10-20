¿Qué es la ley Wenger? La nueva norma que podría revolucionar el fútbol para siempre

La FIFA y la IFAB están trabajando en una revolucionaria modificación del fuera de juego que podría cambiar significativamente la forma en que se interpreta esta regla en el fútbol profesional. La denominada 'Ley Wenger', propuesta por el legendario exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, plantea un cambio radical en la interpretación de esta norma fundamental del deporte rey.

La nueva propuesta establece que un jugador solo estará en posición antirreglamentaria cuando todo su cuerpo supere la línea del último defensor, lo que contrasta notablemente con la actual interpretación que considera el fuera de juego cuando cualquier parte del cuerpo habilitada para marcar gol supera dicha línea a excepción de los brazos, ya que no se puede meter gol con los brazos. Este cambio busca favorecer el juego ofensivo, pero corre el riesgo de aumentar las polémicas por las interpretaciones que han surgido desde la implementación del VAR en marzo de 2016.

Implementación y pruebas de la nueva regla

La IFAB ha iniciado una fase de pruebas en competiciones juveniles de Italia y Suecia durante 2024, y tras la reunión celebrada el 1 de marzo de 2025 en Belfast, se ha decidido ampliar estos ensayos a más competiciones. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha destacado que "en 135 años de historia tan solo se ha modificado en dos ocasiones" la regla del fuera de juego.

¿CU´ñando se aprobaría la norma?

Los expertos prevén que la votación definitiva podría realizarse en la IFAB durante 2026. Si se aprueba, la implementación sería gradual, comenzando por ligas menores antes de extenderse a las principales competiciones profesionales. La temporada 2025-26 ya incluye algunas clarificaciones sobre jugadas específicas, pero aún no contempla la implementación completa de la Ley Wenger.

Ley Wenger / FIFA

¿Qué opinan los expertos sobre la Ley Wenger?

El propio Arsène Wenger, actual director de Desarrollo Global del Fútbol de la FIFA, ha explicado que el objetivo principal es hacer el fútbol más atractivo y ofensivo. "Queremos un juego más dinámico y con más oportunidades de gol", ha manifestado el francés. La propuesta ha generado debates entre profesionales y analistas, con opiniones divididas sobre su posible impacto en el juego.

Antecedentes históricos de la regla del fuera de juego

Desde su implementación inicial en el siglo XIX, la regla del fuera de juego ha experimentado pocas modificaciones sustanciales. La última gran reforma se produjo en la década de 1990, cuando se estableció que un jugador en la misma línea que el defensor no está en fuera de juego. La Ley Wenger representaría el cambio más significativo en la interpretación de esta regla en las últimas tres décadas.