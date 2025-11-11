Lamine Yamal, desconvocado con España tras tratarse la pubalgia sin informar a médicos de la selección

Lamine Yamal no disputará con España los dos últimos partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, ante Georgia y Turquía, y ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente tras conocer con "sorpresa" y "malestar" que se sometió el lunes, sin informar a la selección, a un "procedimiento invasivo de radiofrecuencia" por la pubalgia que arrastra.

"Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer a las 13:47 del lunes 10 de noviembre, día del inicio de la concentración oficial con la selección nacional, que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana", informó la Federación en un comunicado.