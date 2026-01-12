Un justo reconocimiento a un referente del balompié de Medina

El que fuera campo de deportes La Corredera, situado en la Avenida Rafael Alberti de Medina Sidonia, lleva desde días pasados la nueva denominación de Paco Román. Un año y cuatro meses después de su fallecimiento se ha llevado a cabo el homenaje, inauguración y nueva rotulación del Campo Municipal.

Con este acto se ratifica el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Medina Sidonia, que aprobó por unanimidad de todas las formaciones políticas el cambio de denominación. De esta manera el recinto deportivo, con las gradas prácticamente llenas de aficionados, presidentes, ex presidentes, entrenadores y cuerpos técnicos, directivos en activos y ex directivos que compartieron con Paco su trayectoria deportiva, acudieron para rendir reconocimiento a un hombre que lo dio todo por el deporte en la ciudad que le vio nacer.

Por tal motivo la esposa de Francisco Román Luna, María de la Paz Mora, también directiva de los equipos que presidió su marido, y la más pequeñas de sus nietas fueron las encargadas de descubrir el mosaico con la nueva rotulación, acompañadas de sus cuatro hijos Manolo, Francis, Ana y Pedro.

En ausencia del alcalde por otros compromisos, fue la primera teniente de alcalde, Maribel Gautier, y el delegado de deportes, José María Bancalero, quienes recordaron que "es un día muy importante para el deporte asidonense". "Hace poco más de un año se propuso en un Pleno del Ayuntamiento el cambio de nombre del campo de fútbol municipal de La Corredera, que pasaría a llamarse Campo Municipal Paco Román. Como era de esperar, y por ser una persona querida por todo el mundo, el cambio se aprobó por unanimidad en dicho Pleno".

De Paco Román destacaron que siempre estuvo vinculado al fútbol, con su equipo de barrio la peña El Caracol (donde llegó jugar) y años más tarde perteneció a la directiva del Alvarado fútbol sala, campeón de España zona sur de Andalucía, semifinalistas del campeonato de España en Alicante y provincial en varias ocasiones en memorables partidos con el Virgili gaditano. Desde 1995 fue directivo y presidente de Club Deportivo Medina Sidonia, Club Deportivo Sidonia Balompié o Club Deportivo Medina Balompié.

Finalmente, la teniente de alcalde y el delegado de deportes asumieron "desde el ayuntamiento recogimos el sentir del pueblo para este reconocimiento y mostrados nuestro agradecimiento eterno a Paco Román".