Jornada de la Liga Andaluza Inclusiva en Cádiz

Las instalaciones deportivas de Elcano acogen este domingo, día 1 de marzo, la jornada de la Liga Andaluza Inclusiva, que da cabida a personas con discapacidad funcional e intelectual, y que está organizada por la Asociación Deportiva Tiempo Libre.

Desde las nueve y media de la mañana los campos de las instalaciones de la capital gaditana tendrán un papel fundamental para las personas con discapacidad funcional e intelectual, que toman parte con el objetivo fomentar la integración, igualdad de oportunidades y valores a través del fútbol, contando con la participación de clubes federados en toda Andalucía.

Sin duda, la jornada ofrece una parte entrañable del fútbol a través de la calidad y la inocencia que merece el apoyo de los espectadores.