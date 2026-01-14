Jordan Smith, el amateur ganador del One Point Slam y del millón de dólares

Jordan Smith, un profesor de tenis australiano de 29 años, se ha proclamado campeón del One Point Slam disputado en la Rod Laver Arena de Melbourne este miércoles, llevándose un premio de un millón de dólares australianos, equivalentes a aproximadamente 670.000 dólares estadounidenses. El triunfo de este tenista amateur, quien actualmente trabaja en la Castle Hill Tennis Academy de Sídney, supone una de las hazañas más espectaculares en el mundo del tenis previo al Abierto de Australia 2025.

Smith, cuyo mejor ránking histórico en el circuito ATP fue el puesto 1.141 alcanzado en 2023, logró superar las fases previas estatales de Nueva Gales del Sur para acceder al cuadro principal de este torneo de exhibición. El formato del 1 Point Slam, caracterizado por decidir cada enfrentamiento mediante un único punto, permitió al australiano medirse de tú a tú con algunas de las principales estrellas del tenis mundial, incluyendo al español Carlos Alcaraz y al italiano Jannik Sinner, número dos del mundo.

La competición, celebrada en uno de los escenarios más emblemáticos del tenis internacional, reunió a profesionales de primer nivel y tenistas amateurs en un formato diseñado específicamente para equilibrar las diferencias de nivel. Durante su recorrido hasta la final, Smith protagonizó varios momentos memorables que captaron la atención del público presente en Melbourne y de los aficionados que siguieron el evento a través de las plataformas de streaming.

La victoria ante Jannik Sinner que marcó el torneo

Uno de los momentos más destacados del torneo se produjo cuando Jordan Smith se enfrentó a Jannik Sinner en una de las rondas previas. El tenista italiano, considerado uno de los favoritos para el próximo Abierto de Australia, cometió una doble falta en el servicio que entregó el punto y, por tanto, la victoria al profesor australiano. Este error, poco habitual en un jugador de la categoría de Sinner, demostró la presión que genera este formato de un solo punto y cómo la suerte puede jugar un papel determinante incluso para los mejores del mundo.

El camino hasta la millonaria final

Tras superar a Sinner, Jordan Smith continuó su exitosa trayectoria derrotando a Amanda Anisimova, figura destacada del circuito WTA, en las rondas posteriores. La tenista estadounidense, que ha brillado en diversos torneos del Grand Slam, no pudo hacer frente al australiano en el punto decisivo. Posteriormente, Smith venció al español Pedro Martínez, asegurándose así su plaza en la gran final del torneo.

La final enfrentó a Smith contra la tenista taiwanesa Joanna Garland, actual número 117 del ránking mundial, quien también había realizado un recorrido impecable eliminando a varios favoritos tanto del circuito masculino como femenino. Garland había demostrado su fortaleza mental y su capacidad competitiva a lo largo de todas las rondas, convirtiéndose en una rival de alto nivel para el encuentro definitivo.

En el punto decisivo por el millón de dólares australianos, la Rod Laver Arena guardó un silencio absoluto mientras ambos jugadores se preparaban. Smith, situado en posición de resto, aprovechó un errror no forzado en la devolución de Garland para sellar su victoria. El australiano cayó de rodillas sobre la superficie azul de la pista mientras el público estallaba en una ovación que reconocía la magnitud de su logro deportivo y económico.

Un premio superior a toda su carrera profesional

El millón de dólares australianos obtenido por Jordan Smith supera con creces todas las ganancias acumuladas durante su breve etapa en el circuito profesional. A lo largo de su carrera en torneos ITF y Challenger, el australiano apenas había conseguido reunir premios significativos, por lo que este triunfo representa un cambio radical en su situación económica y profesional. Para contextualizar la magnitud de este premio, cabe señalar que muchos tenistas que compiten regularmente en el circuito profesional tardan años en alcanzar cifras similares.

El torneo 1 Point Slam se ha consolidado como uno de los eventos más innovadores y atractivos en la previa del Abierto de Australia 2025. Su formato, que combina espectáculo, emoción y la posibilidad de que jugadores amateurs se midan con las estrellas mundiales, ha captado la atención de aficionados y medios de comunicación internacionales. La organización del evento, celebrado en la icónica Rod Laver Arena, ha confirmado el éxito de esta fórmula que democratiza temporalmente las posibilidades de victoria en el tenis profesional.

Qué es el torneo 1 Point Slam

El 1 Point Slam es un torneo de exhibición que se disputa en Melbourne coincidiendo con las fechas previas al Abierto de Australia. Este evento, caracterizado por su formato innovador, enfrenta a tenistas profesionales de primer nivel con jugadores amateurs que han superado fases previas clasificatorias a nivel estatal. La peculiaridad principal radica en que cada enfrentamiento se decide mediante un único punto, lo que genera una emoción inmediata y otorga oportunidades reales de victoria incluso a los participantes menos favorecidos.

El reglamento establece condiciones especiales para equilibrar el nivel competitivo entre profesionales y amateurs. Mientras los tenistas del circuito ATP y WTA únicamente disponen de un intento de saque, los jugadores amateurs mantienen el derecho a realizar dos servicios, tal como establece la normativa tradicional del tenis. Esta diferencia en las reglas, junto con la presión inherente a decidir un partido en un solo golpe, ha permitido que se produzcan resultados sorprendentes y victorias inesperadas.