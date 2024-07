Jesús Navas, el hombre de las finales con la selección española

Jesús Navas lleva mucho tiempo dentro de la historia de la selección española de fútbol, con letras mayúsculas, además. No en vano, se proclamó campeón del mundo en Sudáfrica en 2010. Lo hizo después de que Luis Aragonés Suárez lo convenciera en una reunión en Córdoba para que se integrara en el equipo, algo a lo que el palaciego era reticente por algunos problemas personales. Después ganó ese Mundial con Vicente del Bosque como entrenador y repitió en la Eurocopa de 2012. Ahora es piropeado continuamente por Luis de la Fuente.

La Real Federación Española de Fútbol, entre toda la cascada de elogios a un futbolista simpar, también ha querido resaltar su valor en un vídeo confeccionado dos días antes de la final de la Eurocopa 2024 contra Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín. En el mismo se destaca que el palaciego ha llegado a todas las finales en las cinco competiciones para las que fue convocado con la selección española de fútbol.

Concretamente, en el texto de la web federativa se resalta que Jesús Navas es un caso paranormal en la historia del fútbol. Tiene 38 años (cumple 39 en noviembre) y lleva más de media vida corriendo la banda, un ejemplo para todos, futbolista eterno que cuenta con el respeto de un vestuario que lo venera. Además, su carrera, repleta de momentos memorables, esconde un hito alucinante para los medios de comunicación oficiales del ente federativo: ha estado en cinco fases finales con España y siempre ha llegado a la final.

El coleccionita de títulos

Además de todos los títulos en su carrera con el Sevilla e incluso durante su periodo en e Manchester City, con la selección estuvo presente en el Mundial 2010, Eurocopa 2012, Copa Confederaciones 2013, UEFA Nations League 2023 y esta Eurocopa, cinco grandes torneos con la presencia de Jesús Navas en el partido por el título. "He tenido la suerte de venir muchos años con la selección, de disfrutar con la selección. Es increíble que las cinco fases finales en las que he estado he llegado a la final, eso es un orgullo para mí. Estoy muy contento por ello", resume con una sonrisa. Además, solo en la Confederaciones de 2013 se quedó sin alzar el trofeo.

Dice el capitán sevillista, que ha estado en muchísimos vestuarios, que hay algo especial en el grupo que ha formado Luis de la Fuente para esta Eurocopa, algo que le recuerda a tiempos dorados. "Creo que hay más similitudes, hay una familia, una unión muy buena. Eso es lo que nos hizo conseguir títulos y estamos volviendo a conseguirlo. El año pasado ganamos la Nations y ahora estamos en la final, ojalá podamos levantar la Eurocopa. Estamos muy ilusionados, tanto nosotros como toda España".

Jesús Navas, como siempre, ha exhibido en esta Eurocopa una profesionalidad única. Jugó ante Albania con un dolorosísimo golpe en el pie desde el primer minuto y, contra Francia (titular), volvió a sentir una vieja molestia que lo acompaña desde hace años. “Llevo varios años jugando con la cadera. Hay momentos que se bloquea y es más difícil. En el descanso estaba muy dolorido, pero quería seguir y ayudar al equipo".

Y lo hace, lo hace con creces, el primero en asimilar que su caso es algo fuera de lo común y que toca exprimir al máximo esta experiencia. "Son los últimos momentos y uno los disfruta al máximo, cada instante con mi familia y con mis hijos… Es un orgullo que sigan disfrutando de mí y de la selección y darles alegrías".

Queda Inglaterra, queda un pasito, y, sin pecar de confianza, se permite soñar en grande con otro título. "Sería tremendo. Por los compañeros, por la afición… Se lo merecen. Cómo están trabajando, cómo estamos entrenando cada día… Estamos muy orgullosos de cómo lo estamos haciendo y tenemos que seguir así".

"Sería tremendo. Por los compañeros, por la afición… Se lo merecen. Cómo están trabajando, cómo estamos entrenando cada día… Estamos muy orgullosos de cómo lo estamos haciendo y tenemos que seguir así"

El palaciego hará lo de siempre, siempre al servicio del equipo, siempre dispuesto a levantar la mano. Por eso es uno de los capitanes de España.