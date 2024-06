Jesús Navas, "un gran motivo de alegría para todos", jugó tocado para reservar a Carvajal

No deja de acaparar elogios. Se comporta como un juvenil siendo uno de los cuatro más veteranos de la Eurocopa junto con Modric, casi eliminado ya, Pepe y Cristiano Ronaldo. Es el único jugador en la historia de las selecciones en haber ganado tres títulos distintos: el Mundial 2010, la Eurocopa 2012 y la Liga de Naciones 2023. Y sigue dando ejemplo, un día detrás de otro. Es Jesús Navas González (21-11-1985), primer capitán del Sevilla y segundo capitán de la selección española.

Frente a Albania, Luis de la Fuente lo incluyó en las rotaciones y formó en el equipo inicial como lateral derecho. Así cumplió con el esperado récord de convertirse en el jugador de la historia de la selección española que ha jugado con más edad una Eurocopa. No sólo eso. Superó a Aduriz, que disputó la Eurocopa 2016 con más de 35 años, pero también a Zubizarreta, como futbolista más longevo en un gran torneo. El meta disputó el Mundial 1996 con más de 34 años.

El palaciego hizo añicos este lunes, día de San Juan, los dos registros. Fue como unirse a las celebraciones del Bautista, cuya onomástica llena de hogueras de vida las costas españolas. Jesús Navas sigue siendo la luz de la selección con su mirada humilde, con la franqueza y la sencillez de sus ojos azules. Y sólo hay que remitirse a las pruebas. Otra de ellas, su humildad cuando Bellingham le pidió su camiseta.

"Un motivo de gran alegría para todos nosotros", dijo Luis de la Fuente al término del partido en el que Jesús Navas jugó tocado los más de 90 minutos que jugó el día que hizo historia. Y la hizo de dos maneras, con ese hito ya difícilmente alcanzable por otro de ser el más longevo en un gran torneo con España y con su sacrificio por el compañero. Pensó en la selección y en Carvajal antes que en él mismo cuando recibió un golpe en el tobillo en el minuto uno.

Así jugó todo el partido. Sabía que Carvajal, el lateral derecho titular en los dos primeros partidos contra Croacia e Italia, había visto una amarilla que era un riesgo para el futbolista del Madrid. Si veía la segunda amarilla contra los albaneses, se perdería el partido de octavos de final de la Eurocopa.

Otro futbolista habría pedido el cambio, habría mirado por sus intereses, con el lógico egoísmo de no poner en riesgo su participación en los octavos de final. Jesús Navas hizo lo contrario. Aguantó con dolor y jugó para no poner en riesgo la participación del compañero que le puede quitar el puesto en el equipo titular en los octavos de final.

"Ha sido en el primer minuto en el pie derecho. He jugado los 90 minutos con el pie así, había que estar, somos un equipo y hay que darlo todo por los compañeros", dijo Navas en la zona mixta del Düsseldorf Arena, que cruzó cojeando de forma ostensible. "Mañana me harán pruebas pero he aguantado los 90 minutos porque Carvajal tiene una amarilla y he querido aguantar todo el partido. Es la clave para conseguir éxitos, darlo todo", añadió con su casi pueril franqueza.

Luis, que lo tuvo como juvenil en el Sevilla, a principios de este siglo y antes de que Joaquín Caparrós lo hiciera debutar con el Sevilla, lo llevó a la Eurocopa para esto: para dar ejemplo, para ser la referencia de la nueva generación. "Ha sido un pisotón en el minuto uno y el campeón ha aguantado todo el partido. Es increíble. Esperamos que no sea nada serio para el próximo partido, pero hay que esperar a ver como evoluciona estos días", aseguró el seleccionador.

En principio, si las pruebas médicas no dicen lo contrario, se trata sólo de una fuerte contusión. Hay que esperar. Lo que es seguro es que Jesús Navas sigue dando ejemplo y acaparando elogios. Se rompió el molde con él.