Jesús Barea, el gaditano que compite contra Leo Messi

Hace seis años, con 17, Jesús Barea ponía rumbo a Estados Unidos en busca de cumplir su sueño de ser futbolista profesional. Tras pasar por la liga universitaria y ser seleccionado en el Draft por el Real Salt Lake, el pasado 30 de marzo, el gaditano, que ahora tiene 23 años, consiguió debutar como futbolista profesional en la MLS.

-Tras seis años de formación, lejos de Cádiz, por fin llegó su oportunidad en el Real Salt Lake. ¿Cómo vivió aquello?

-Tuve la suerte de ser elegido entre los veintiséis mejores jugadores de la liga universitaria para participar en un casting con todos los entrenadores de la MLS, conseguí hacer un buen papel y tuve buenas sensaciones de cara al Draft. Me acompañó la suerte de ser el primer seleccionado en la historia de mi universidad. Fue un momento muy bonito, lo viví junto a mi representante y mi familia a través de videollamada.

-¿Cómo fue la acogida del equipo?

-Resultó maravillosa, había muchos compañeros que hablaban español y eso hizo que todo fuera aún mejor.

-¿Qué sentiste cuando llegó el momento de debutar y de quién te acordaste al acabar el partido?

-Un día que nunca olvidaré. Aunque no fue el debut soñado por la derrota, debuté delante de 23.000 personas. El míster me comentó en el descanso que iba a tener 45 minutos por delante, tuve varias oportunidades de marcar gol. Aquel día hizo mucho frío y llovía bastante pero en ese momento no sentí el frío ni la lluvia. Las emociones estuvieron a flor de piel. Recibí muchas felicitaciones, las de mi familia fueron las más especiales.

-¿Cómo ha ido viviendo estos meses de la temporada junto al equipo y qué valoraciones hace en lo personal de su rendimiento hasta la fecha?

-Está siendo un año lleno de aprendizajes, estoy en dinámica de primer equipo, entrenando y siendo convocado todos los partidos. También estoy alternando con el filial para no perder el estado de forma. Me gustaría jugar más pero todo llega con trabajo y sacrificio.

-¿Es usted realmente consciente de que compite en la misma liga donde juegan grandes estrellas como Leo Messi, Luis Suárez o Marco Reus?

-No he tenido la suerte aún de enfrentarme a ellos porque cuando jugué ante los Galaxy, Marco Reus estaba lesionado. Todos esos nombres hacen que me sienta más privilegiado aún, ya que es impactante jugar la misma competición que alguien a quien llevo siguiendo toda la vida como es Leo Messi.

-¿Esas experiencias son las que hacen que el camino haya merecido la pena?

-Es muy difícil. Me fui de casa con diecisiete años pero eso es lo que me ha hecho madurar y crecer como persona. El apoyo de mi familia ha sido fundamental. Mis padres están jubilados y pueden venir a visitarme.

-El Cádiz ha fichado a Álvaro García Pascual, que también tuvo pasado en Estados Unidos. ¿Es un buen escaparate para llegar a la élite?

-Yo creo que es un gran escaparate pero quizá no tanto para dar el salto a Europa. Te da más opciones para la MLS y otros beneficios como el poder realizar una carrera universitaria mientras juegas al fútbol. Las experiencias vividas y todos los amigos que he podido hacer aquí, para mí valen más que un salto a Europa. Si tienes talento y trabajas, la MLS es un buen escaparate para dar más tarde ese salto a Europa.

-¿Cómo recuerda los años vistiendo de amarillo en la cantera del Cádiz? ¿Sueñas con volver algún día?

-Yo siempre diré que mi paso por el Cádiz fue muy bonito. No me gusta ser egocéntrico, prefiero que hablen los demás, pero es cierto que los nueve años que estuve en el Cádiz, conseguí siempre ser el máximo goleador en todas las categorías que jugué. Siempre estaré eternamente agradecido al club. Volver sería un sueño, es el equipo de mi vida. Sería un sueño debutar en el Nuevo Mirandilla frente a mi familia y amigos. La vida da muchas vueltas pero ahora estoy enfocado en el presente.

-¿Qué mensaje manda Jesús Barea a esos niños que hoy en día están comenzando en el mundo del fútbol?

-Lo principal es que no se obsesionen con el fútbol, que solo sea un motivo de diversión y amor por este deporte. Que jueguen en el patio del colegio o en el parque con sus amigos. El tiempo será quien decida el camino de cada persona. Les recomiendo que se centren en esos pequeños momentos como jugar con amigos, pues a la larga les ayudarán mucho a socializar en este deporte. Si echo la vista atrás me encantaría poder revivir aquellos años.