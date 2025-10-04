El italiano Marco Bezzecchi remonta y se adjudica la carrera 'sprint'

El piloto italiano Marco Bezzecchi coge una curva en la carrera de sprint del Gran Premio de Indonesia.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Indonesia de MotoGP que se disputa en el circuito de Mandalika, después de conseguir la 'pole position' en su categoría.

Como Bezzecchi, el brasileño Diogo Moreira (Kalex), en Moto2, y el español Adrián Fernández (Honda), en Moto3, saldrán desde la 'pole position' de sus respectivas categorías.

El piloto italiano de Aprilia no hizo una buena salida y se vio superado por muchos de sus rivales para completar el giro inicial en el octavo lugar, desde donde tuvo que remontar hasta la victoria, que consiguió con un adelantamiento en la última vuelta sobre el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24).

Aldeguer, que se tuvo que conformar con la segunda posición, por delante del también español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), se benefició de la mala salida de Bezzecchi para comandar la carrera en todo momento y abrir un pequeño hueco de medio segundo sobre Pedro Acosta, que a su vez llevaba un segundo a Raúl Fernández.

Acosta cometió un error en la curva dos de la quinta vuelta que le hizo rodar por los suelos, con lo cual la ventaja de Aldeguer aumentó considerablemente, pero por detrás Marco Bezzecchi consiguió superar a Raúl Fernández para tirar e intentar 'cazar' a Fermín Aldeguer, lo que hizo en la última vuelta.

El piloto murciano de La Ñora se esforzó por evitar que Bezzecchi le cazase, pero en la última vuelta entró con tres décimas de segundo de ventaja sobre Bezzecchi, que logró pegarse a su rebufo y superarlo en el primer sector y, aunque Aldeguer no arrojó la toalla, no pudo con el ritmo del italiano.

En las clasificaciones, Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) ya consiguió la 'pole position', además de establecer un nuevo récord absoluto en su segunda 'pole' de la temporada, al rodar en 1:28.832, con el que batía el tiempo que en 2024 estableció como el más rápido de MotoGP el español Jorge Martín, entonces con una Ducati Desmosedici GP24 y ahora, casualmente compañero suyo en Aprilia, en 1:29.088.

Marco Bezzecchi dominó la segunda clasificación en todo momento y fue capaz de 'atacar' su propio registro de vuelta rápida, demostrando que era con diferencia el más rápido en pista al rodar en 1:28.832, casi cuatro décimas de segundo más rápido que Aldeguer, y a cerca de medio segundo de Raúl Fernández.

El campeón del mundo en título, el español Marc Márquez protagonizó su peor resultado de entrenamientos de la temporada, al tener que disputar la primera clasificación y acabar en la novena posición de la formación de salida, si bien peor le fue a su compañero de equipo, el italiano Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), que saldrá decimosexto y acabó muy lejos del vencedor en la carrera 'sprint'.

El brasileño Diogo Moreira (Kalex) ha sumado su quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord en Moto2 con 1:32.341, con el que batió el récord establecido previamente por el colombiano de origen español David Alonso (Kalex), que en la misma sesión rodó en 1:32.499.

Con Moreira con líder de Moto2, en la misma primera línea acabaron David Alonso (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), con el líder del campeonato, el español Manuel González (Kalex), en el cuarto puesto.

El español Adrián Fernández (Honda) logró la segunda pole position de su carrera deportiva al ser el más rápido en la segunda clasificación de Moto3, en la que también batió el récord absoluto de vuelta rápida.

Fernández, que ya por la mañana, en la segunda tanda libre, fue el más rápido con nuevo récord incluido, 1:37.216, marcó un mejor tiempo de 1:37.022 que le garantizó la mejor posición de la formación de salida, por delante del también español David Muñoz y del australiano Joel Kelso, ambos sobre sendas KTM. EFE