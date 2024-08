Iriondo: "El reto está ahí, ahora solamente queda realizarlo"

El San Fernando CD comenzará el domingo (19:00 horas en el campo del Orihuela) su reto particular, ese que tiene como horizonte el recuperar la categoría perdida. El equipo isleño ha tenido este verano la 'obligación' de recuperar, y recuperarse, del tremendo varapalo que significó el descenso y el trabajo psicológico ha dado resultado. Los isleños afrontan su nueva andadura en la Segunda Federación con más ilusión que nunca, con ánimos renovados, con unas ganas tremendas de hacer las cosas como se tienen que hacer, y de vibrar y pasárselo bien en un año que puede ser, en un principio y sobre el papel, muy bonito.

Para ello, ha habido una tremenda revolución, diríamos que una revolución total. No queda nadie de los que dieron con sus huesos en la nueva categoría. Todos se han marchado, o no se ha contado con ellos. Todos, menos uno, la joven promesa del equipo azulino, Yerai Dávila, que será el único que pueda contar las vivencias acaecidas en el pasado curso.

Por lo demás, 18 caras nuevas, renovadas, con la ilusión por bandera, con unas ganas tremendas de demostrar lo que pueden hacer. Y al frente del proyecto, a los mandos de la nave, al timón del barco, un más que viejo conocido, Antonio Iriondo, el hombre en el que se ha confiado para rememorar tiempos pasados, aquellos que consiguieron dos ascensos a la desaparecida Segunda División B.

Ha vuelto Antonio Iriondo y con él, otro viejo conocido, Iván Guerrero, y con ellos gente de siempre, los que estaban en tiempos pasados como Víctor Navarro, Ismael Falcón o el siempre carismático Nono Olvera, pedido a gritos por todos por la enorme labor desarrollada en otros tiempos.

Iriondo es conocedor de lo que tiene entre las manos, de lo que significa entrenar a un equipo que es "como mío propio" que vuelve a "la que ha sido siempre mi casa" y que está ante una afición que "más que seguidores, son amigos de siempre".

El técnico, de origen ruso, de crianza madrileña y de adopción isleña, no se cansa en vender lo que tiene, y ello es una dosis especial, de "ilusión" porque "sin ella dejaría definitivamente el fútbol". Y es que los años no pasan en balde y "cuando uno cumple una edad, si no tiene ilusión, esto no vale" quizás sea porque "como sabes que te queda menos tiempo para aprender, quieres seguir siempre adelante".

Por ello, a apenas horas para dar comienzo una temporada que puede ser apasionante, la responsabilidad es grande principalmente porque "San Fernando es mi casa y uno en su casa quiere, y tiene, que hacer las cosas bien de manera especial", sobre todo cuando se ha levantado, con la temporada "una expectación tremenda".

En eso sí ha notado cambios el técnico azulino. "Para cubrir las expectativas, nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador", aunque es bien cierto que para la totalidad del plantel todo es nuevo porque "hay que recordar que somos un grupo creado totalmente de nueva formación y habrá que esperar como se desenvuelven cuando comience la competición oficial".

De la pretemporada está tremendamente satisfecho porque "aunque está claro que hay algunos que les cuesta más coger los conceptos y otros que lo hacen con rapidez, hemos trabajado bien, con un ambiente excepcional, con muchas ganas de crecer y lo seguiremos haciendo en transcurso de la temporada".

Tras 12 años fuera del San Fernando, Iriondo ha visto un club "increíblemente mejorado, He estado en varias entidades donde el equipo superaba con creces a la entidad, e incluso, en otras etapas en este mismo equipo, pero aquí es al contrario" ya que "todo está establecido para hacer grandes cosas y el funcionamiento es casi perfecto", por lo que ahora toca "devolver en lo deportivo lo que se nos está dando a nivel institucional", afirmaba con rotundidad el técnico.

El inminente comienzo de competición es algo que ocupa del todo al entrenador aunque con la tranquilidad que lo caracteriza matiza que "todo dependerá del carácter que tenga el equipo y, por consiguiente el ir paso a paso, día a día. Hemos tenido una pretemporada donde no nos hemos medido a ningún equipo de Segunda Federación, y sin embargo hemos tenido partidos ante equipos de superior e inferior categoría, donde ha tocado el ir amoldándose a lo que queremos y eso ha ido en progreso", sentenciaba.

De la afición era claro al señalar que "ha demostrado con creces la valía que tiene, pero ahora la veo mucho más metida en el equipo, sufriendo con él y eso la hace grande, enorme. Nuestra obligación es hacerles disfrutar, vibrar con su equipo y que se sientan identificado con él".

El domingo, a partir de las siete de la tarde, toca debut, toca Orihuela, toca la primera piedra de toque, toca categoría nueva y toca, por supuesto, el dar continuidad a la ilusión que hoy por hoy despierta este equipo en La Isla.