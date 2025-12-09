Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid venció 2-3 al PSV Eindhoven en partido de Liga de campeones que comenzó perdiendo con un gol de Til en el minuto 10, pero que remontó con tantos de Julián Alvarez (minuto 36), de Hancko (minuto 52) y de Sorloth (minuto 56) para poner el marcador en el 1-3, aunque Pepi anotó el 2-3 para el PSV en el minuto 84.
Un gol de Julián Alvarez en el minuto 36 niveló otro de Til en el 10 y dio el empate (1-1) al Atlético al descanso. En el minuto 36, Yarek perdió el balón ante Giuliano muy cerca de su área. Giuliano cedió a Sorloth y éste a Julián, que firmó el 1-1.
En la segunda mitad, en el minuto 52, Hancko anotó el 1-2, tras el rechace del portero local después de un tiro lejano de Molina. En el 56 Sorloth firmó de cabeza el 1-3, tras una asistencia de Barrios que, a su vez, recibió un gran pase de Julián Alvarez. En el minuto 84, Ricardo Pepi hizo el 2-3 tras la salida de un corner.
Tras el triunfo, el Atlético suma 12 puntos en la liguilla de la liga de campeones, mientras que el PSV tiene 8. En las dos últimas jornadas, el Atlético visitará al Galatasaray turco y recibirá en el Metropolitano al Bodo/Glimt noruego.
1/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
2/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
3/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
4/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
5/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
6/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
7/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
8/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
9/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
10/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
11/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
12/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
13/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
14/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
15/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
16/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
17/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
18/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
19/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
20/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
21/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
22/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
23/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
24/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
25/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
26/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
27/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
28/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
29/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
30/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
31/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
32/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
33/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
34/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
35/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
36/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
37/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
38/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
39/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
40/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
41/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Sem van der Wal | Efe
42/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
43/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
44/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
45/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
46/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
47/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
48/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
49/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
50/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
51/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
52/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
53/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
54/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
55/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
56/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
57/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
58/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
59/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
60/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
61/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
62/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
63/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe
64/64Las imágenes del PSV Eindhoven-Atlético de Madrid/Maurice van Steen | Efe