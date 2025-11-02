Lamine Yamal celebra su gol con Fermín.
Lamine Yamal celebra su gol con Fermín. / Enric Fontcuberta | Efe

Las imágenes del Barcelona-Elche

El Barcelona aprovechó la ventaja inicial de 2-0 para imponerse por 3-1 a pesar del gol de Rafa Mir

Redacción Deportes

Barcelona, 02 de noviembre 2025 - 20:54

La pegada del Barcelona tumbó en LaLiga a un gran Elche, que pese a caer por 3-1 en el Estadio Olímpico Lluís Companys no le perdió nunca la cara al partido e incluso disputó la posesión al conjunto azulgrana.

Lamine Yamal y Ferran Torres adelantaron a los locales en los primeros once minutos tras aprovechar dos errores defensivos del conjunto ilicitano y Rafa Mir recortó distancias antes del descanso.

Rashford, a la hora de juego, hizo el tercero para el Barça, que vio cómo el Elche lo intentó todo hasta el final para ponerle algo más de emoción al choque.

Las imágenes del Barcelona-Elche
1/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
2/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
3/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
4/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
5/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
6/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
7/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
8/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
9/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
10/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
11/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
12/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
13/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
14/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
15/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
16/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Andreu Dalmau | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
17/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
18/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
19/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
20/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
21/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
22/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
23/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
24/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
25/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
26/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
27/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
28/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
29/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
30/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
31/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
32/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
33/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
34/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
35/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
36/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
37/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
38/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
39/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
40/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
41/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
42/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
43/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
44/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
45/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
46/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
47/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
48/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
49/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
50/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
51/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
52/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
53/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
54/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
55/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
56/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
57/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
58/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
59/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
60/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
61/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
62/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
63/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
64/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
65/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
66/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
67/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / Enric Fontcuberta | Efe
Las imágenes del Barcelona-Elche
68/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
69/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
70/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
71/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
72/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
73/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
74/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
75/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
76/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
77/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
78/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
79/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
80/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
81/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
82/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
83/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
84/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
85/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
86/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
87/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
88/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
89/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
90/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
91/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
92/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
93/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
94/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
95/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
96/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
97/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
98/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
99/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
100/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
101/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
102/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
103/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
104/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
105/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
106/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
107/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
108/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
109/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
110/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
111/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
112/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
113/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
114/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
115/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
116/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
117/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
118/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
119/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
120/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
121/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
122/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
123/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
124/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
125/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
126/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
127/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
128/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
129/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
130/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
131/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
132/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
133/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
134/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
135/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
136/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
137/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
138/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
139/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
140/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
141/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
142/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
143/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
144/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
145/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
146/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
147/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
148/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
149/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
150/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
151/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
152/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
153/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
154/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
155/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
156/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
157/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
158/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
159/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
160/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
161/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
162/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
163/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
164/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
165/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
166/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
167/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
168/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
169/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
170/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
171/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
172/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
173/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
174/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
175/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
176/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
177/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
178/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
179/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
180/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
181/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
182/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
183/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
184/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
185/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
186/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
187/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
188/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
189/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
190/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
191/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
192/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
193/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
194/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
195/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
196/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
197/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
198/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
199/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
200/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
201/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
202/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
203/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
204/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
205/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
206/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
207/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
208/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
209/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
210/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
211/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
212/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
213/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
214/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
215/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
216/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
217/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
218/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
219/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
220/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
221/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
222/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
223/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
224/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
225/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press
Las imágenes del Barcelona-Elche
226/226 Las imágenes del Barcelona-Elche / AFP7 | Europa Press

También te puede interesar

Lo último

stats