Desde que el pasado viernes se realizó la proclamación como nuevo presidente del San Fernando Club Deportivo de Manuel Gómez Fontao, Noly, éste no ha parado. Hablar con el presidente del San Fernando es hacerlo con prisas, sin pausas, con la rapidez que dictan los acontecimientos. Por ello, la primera frase que nos lanza es un “tengo muy poco tiempo porque entro en una reunión”, cuando conseguimos abordarlo.Se le nota cansado, estresado, pero a la vez con la balanza cayendo de manera estrepitosa a ilusionado y feliz. Es la tercera temporada que está al frente del equipo azulino, aunque la primera que ejercerá como presidente, y se quiera o no, la experiencia dicta en un grado superior a las anteriores. Por ello, en una de las cosas en las que nos damos cuenta que ha ganado en experiencia es que antes de hablar piensa con tranquilidad lo que va a contestar, hasta donde puede o no puede llegar, lo que le interesa que salga a la luz pública o es materia reservada.

Mirando la hoja de ruta, lo primero es confeccionar un presupuesto acorde con la cuarta temporada del equipo isleño en Segunda B. Una temporada que será histórica porque el conseguir una nueva permanencia sería asentar definitivamente al conjunto azulino en la categoría de bronce. Por eso hay que hilar muy fino. “Llevamos desde prácticamente el sábado reuniéndonos con patrocinadores y estudiando el ingreso que podremos tener en la temporada venidera. Es la base de hacer las cosas bien. Si no sabes lo que tienes, no sabes lo que puedes gastar. Eso está claro y por eso lo principal es que esta semana tengamos conciencia de lo que podremos conseguir”, afirma Noly.

Una vez solucionado el problema económico, se pasará inmediatamente al plano deportivo, aunque éste, en estos momentos, va de la mano porque lo primero será el encontrar y presentar al nuevo entrenador tras la renuncia de José Pérez Herrera la semana pasada. “Hay una terna de entrenadores que nos gusta y nos convence, pero todo dependerá del presupuesto, aunque ya me he dado cuenta del nombre que ha cogido el San Fernando en España, porque hay llamadas que si las sacáramos a la luz pública sorprenderíam a muchos. Lo que si está claro es que, en estos momentos, no hay nada cerrado, ni contactos, y que la idea es muy interna y saldrá a la luz en su momento”, sentencia.

Y luego vendrá la confección del equipo, aunque en esto si se respira más prisas porque “hay jugadores que hay que cerrar, lo que pasa es que lo haremos cuando tengamos al entrenador ya que será él quien decida”. “De todas maneras queda algo más de un mes para el inicio de la pretemporada y hay que hacer las cosas sin pausas, pero sin prisas”, recuerda.

Lo que sí se le nota es una tremenda satisfacción en el trabajo. “Llamas a las puertas y éstas se abren y eso es digno de elogiar y de destacar. Estamos felices, lógicamente cansados porque el trabajo es continuo, pero felices por cómo están desarrollándose las cosas. El reto no es otro que el de conseguir pagar las nóminas cada uno de los meses y cuanto antes mejor”, afirma el presidente del equipo azulino.

Termina la conversación porque lo esperan, con las prisas y el comentario de que “el tiempo vuela”. Y es que la maquinaria del San Fernando ya ha comenzado a andar en una ilusionante campaña.